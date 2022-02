SOS pour Djibo !

Plus globalement, ce qui inquiète c’est la continuité de ce qui avait prévalu sous Roch. Les populations crient secours, personne ne vient. Peut-être que la junte se réorganise pour mieux faire face.

Gouverner, c’est maintenant et demain ! S’il n’y a pas aujourd’hui, demain n’existera pas pour des milliers de Burkinabé.

En extrême urgence :

Il faut sauver Djibo

– Sauver Titao

– Sauver Mansila.

Depuis des mois maintenant et loin de nos yeux un drame s’y perpétue. Cette ville n’a plus de vivre. Les vieilles personnes, les enfants et les femmes en enceintes meurent. La ville est encerclée par les djihadistes. Personne ne rentre, personne ne sort. Il est extrêmement urgent de réaliser un corridor sécurisé pour permettre aux habitants de s’extraire de cet enfer, à défaut de pouvoir organiser le ravitaillement de la ville. Si au moins nos hélico aussi pouvaient servir à ça!