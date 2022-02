Après Apple, Google veut, à son tour, limiter le suivi des utilisateurs Android

0 Partages Partager Twitter

Google veut mettre fin au ciblage des utilisateurs à des fins publicitaires sur Android, au nom du respect de leur vie privée, selon un billet de blog de l’entreprise publié le 16 février 2022.

Avec 70% des smartphones et tablettes fonctionnant sous le système Android, la fin du suivi des utilisateurs à des fins publicitaires pourrait faire des ravages. Ce système d’accumulation de données est la base de la rémunération des plateformes sur internet depuis près de 20 ans.

Meta (Maison mère de Facebook) en sait quelque chose. Lors de ses résultats du quatrième trimestre, l’entreprise a annoncé avoir perdu 10 milliards de dollars à cause d’une décision similaire d’Apple. Sa valorisation boursière a dégringolé instantanément, avec une baisse de 230 milliards de dollars.

En 2021, la marque à la pomme a mis en place l’App Tracking Transparency (ATT). Le dispositif contraint les développeurs d’applications à demander si les utilisateurs acceptent que les données récoltées par leurs services soient partagées avec des entreprises tierces à des fins publicitaires. Ce n’est pas un problème pour elle, la plupart de ses revenus proviennent de ses ventes de matériels.

Ce n’est pas le cas pour les plateformes, dont Google. Le géant du web tire lui-même environ 80% de ses revenus de la publicité. Si l’entreprise a été elle-même plutôt épargnée par la décision d’Apple, c’est grâce aux données récupérées directement par ses services, son moteur de recherche, YouTube, Google Map, etc.

Pour Anthony Chavez, vice-président de la division Android de Google, l’art et la manière de procéder de la plateforme concurrente, Apple, sont contre-productifs : « Nous pensons que, sans proposer d’abord une voie alternative préservant la vie privée, de telles approches peuvent être inefficaces et conduire à des résultats pires pour la vie privée des utilisateurs et les activités des développeurs ».

Google s’est engagé à travailler main dans la main avec les régulateurs. Google propose déjà aux développeurs d’examiner leurs « propositions de conception initiales et faire part de leurs commentaires sur le site des développeurs Android ».

La prudence et la lenteur assumée de Google ont déjà fait un heureux : Graham Mudd, vice-président du marketing produit, des annonces et des affaires chez Facebook, a jugé encourageante « cette approche collaborative à long terme de la publicité personnalisée protégeant la vie privée de la part de Google ».

(Source : Siècle Digital)