Bobo-Dioulasso : Des femmes prêtes à soutenir le MPSR, mais pas au front !

La Coalition des associations féminines du Houet (CAFH) a organisé un meeting de soutien à l’endroit du MPSR le samedi 19 février 2022 à Bobo-Dioulasso. La coalition lance un appel à l’inclusion et souhaite rencontrer le président du MPSR.

C’est dans un amphithéâtre de l’ENEP rempli de monde que la « Coalition des associations féminines du Houet » a tenu son « meeting de soutien et de remerciement » à l’endroit du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

Réunissant des figures politiques bien connues de la région des Hauts-Bassins, ce mouvement ponctuel est piloté entre autres par Fatou Ziba, ex-maire de l’arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso au compte du CDP en 2012 et candidate aux élections législatives de novembre 2020 sous la bannière du mouvement « Agir ensemble » et de Assita Ouattara, ex-députée du CDP avant la chute du régime et membre fondatrice de la « Nouvelle alliance du Faso (NAFA) ».

Un soutien moral

Mais quel genre d’accompagnement propose la coalition à une gouvernance axée sur l’urgence sécuritaire ? Fatou Ziba précise d’office qu’il ne s’agit pas d’un accompagnement militaire. « Nous n’irons pas au front. Mais si nous exprimons notre soutien moral à l’endroit de ceux qui y sont, ça peut les rassurer et aussi les motiver », explique-t-elle.

Si la coalition a voulu exprimer ses remerciements à l’endroit des nouvelles autorités et ses encouragements aux Forces de défense et de sécurité, c’est parce qu’elle adhère librement au vent de changement que ses membres avaient d’ailleurs réclamé sans relâche pendant le règne de l’ex président Roch Marc Christian Kaboré.

« Vous n’êtes pas sans ignorer que nous avons plusieurs fois manifesté sous le régime de l’ex président Roch marc Christian Kaboré pour réclamer un changement au vu de la dégradation croissante de l’insécurité et son corolaire de nombreux cas de décès, de veuves, d’orphelins et de déplacés internes », rappelle Assita Ouattara.

Pour elle, cette rencontre de soutien et de mobilisation est aussi un appel de soutien à l’endroit de la population de Bobo en faveur des nouvelles autorités venues pour rétablir la sécurité et ramener la paix dans le pays.

Déplorant les mesures d’exclusion qui ont sévi le CDP et ses alliés pendant la transition de 2015, Fatou Ziba invite le MPSR à œuvrer à l’inclusion effective de tous les Burkinabè dans la gouvernance du pays. Elle souhaite également une rencontre entre sa coalition et les nouvelles autorités.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso