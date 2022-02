Burkina : 125 colis de médicaments contrefaits, d’amphétamines et de cigarettes saisis

322 Partages Partager Twitter

Les Brigades Mobiles (BM) de Tenkodogo et de Garango sous la houlette de l’inspecteur central des douanes KIRAKOE Kassoum et du contrôleur des douanes SOMLARE Pascal, respectivement Chefs desdites brigades et sous la coordination de l’inspecteur principal des douanes TINGUERI Michel, Chef de Subdivision de Tenkodogo et le leadership de l’inspecteur divisionnaire des douanes DEMBELE Moulaye Jean, Directeur Régional des douanes du Centre-Est, ont mené une action conjointe de lutte contre la fraude.

Cette action a permis aux escouades issues de ces deux brigades d’opérer une importante saisie composée de 08 motos dont 07 de marque Sanya et 01 de marque Apsonic sur lesquelles étaient chargés 125 colis de médicaments contrefaits, d’amphétamines et de cigarettes.

Le détail de ces 125 colis consistait en 50 cartons de Trofodol 120 mg, 16 cartons Omeprag 20 mg, 40 cartons Komix, 01 colis Tramaking 225 mg, 01 colis Tramadol 100 mg, 16 cartons de cigarettes Bond et 01 carton de cigarettes Yes.

Au regard de cette prouesse réalisée dans le contexte d’insécurité que connait le pays, le Directeur Général des Douanes adresse ses félicitations et encouragements au Directeur Régional des douanes du Centre-Est, au chef de subdivision, aux Chefs des BM Tenkodogo et Garango ainsi qu’à l’ensemble des agents des deux brigades.

Il invite l’ensemble des structures de lutte contre la fraude à plus de vigilance et d’efficacité en vue de mieux contribuer à la protection de la population contre l’usage des médicaments contrefaits et surtout de minimiser les déperditions de recettes dues au phénomène de contrebande.

Il invite surtout les populations à collaborer avec les services des douanes en vue de leur permettre de lutter efficacement contre les trafics illicites de tous genres, toute chose qui participe à la préservation des recettes fiscales de porte, de la santé et de la sécurité de l’ensemble des citoyens.

Source: SCRP-DGD.