Au moins 20 terroristes neutralisés par le détachement mixte de Toéni (GARSI-Armée de Terre)

Ce lundi 28 février 2022, une attaque complexe a visé la base du détachement mixte de Toeni (Province du Sourou). En plus des tirs indirects sur le camp, 02 véhicules piégés ont tenté de s’infiltrer dans le dispositif mis en place par le détachement.

Les éléments ont promptement réagi en neutralisant les deux véhicules qui ont explosé à l’entrée de la base. Une contre-offensive a immédiatement été déclen- chée contre les assaillants qui tentaient de se replier en direction de la frontière avec le Mali.

Au bilan, on dénombre une vingtaine de militaires et gendarmes blessés dont 02 ont succombé à leurs blessures. Le souffle des explosions a également causé des dégâts matériels.

Les blessés ont été évacués et pris en charge par le service de santé des Armées. Côté ennemi, au moins 20 terroristes ont été neutralisés en plus des deux conducteurs des véhicules piégés.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées salue la mémoire des vaillants soldats l tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les militaires et les gendarmes du détachement pour leur bravoure et les exhorte à maintenir cet esprit guerrier, indispensable pour réduire significativement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées