Crise malienne : Abidjan condamne les agissements d’Ainéa Ibrahim Camara, président autoproclamé du Mali

« Le Gouvernement condamne ces agissements et réaffirme son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO ». Tel est l’essentiel du communiqué signé du Général Diomandé Vagondo, Ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité et publié ce lundi 28 Février 2022 et relatif à une vidéo impliquant un ressortissant malien vivant à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ce dernier du nom d’Ainéa Ibrahim Camara a annoncé, le dimanche 27 février 2022, depuis les bords de la lagune Ebrié dans une vidéo devenue virale son statut de nouveau président de la transition civile malienne et la formation d’un gouvernement de transition dans les prochaines semaines.

« Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nommé Ainéa Ibrahim Camara annonce la mise en place d’un gouvernement de transition depuis la Côte d’Ivoire et s’autoproclame président du Mali dès le dimanche 27 février 2022.

Le Gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des Etats, ne saurait tolérer la déstabilisation d’un pays frère à partir de son territoire, ce qui du reste est contraire à la tradition d’entente cordiale et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et ses voisins », a rappelé le Général Diomandé Vagondo, Ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Cette sortie d’Ainéa Ibrahim Camara depuis la terre ivoirienne a fait naître des spéculations à savoir si Abidjan était devenu la base arrière de la déstabilisation du Mali. Au travers de ce communiqué, le gouvernement ivoirien veut ainsi mettre un terme à cette thèse qui ne ferait qu’envenimer les relations entre le Mali et de la CEDEAO d’une part et d’autre part entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

« La Côte d’Ivoire se réserve le droit de prendre des mesures à l’encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec des pays tiers », conclut le document.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire