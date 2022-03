Burkina : Derniers hommages à Kassoum Kambou

0 Partages Partager Twitter

Le 19 février, le Burkina Faso a été frappé par la mort d’un de ses signes fils, en la personne de Kassoum Kambou précédemment président du conseil constitutionnel du Burkina. Une vibrante cérémonie d’hommage a eu lieu ce mercredi 1er mars 2022 à Ouagadougou.

Depuis 2015, il était à la tête du conseil constitutionnel. Avec professionnalisme, il a assuré les tâches qui lui étaient attribuées. Pour un mandat de neuf ans qu’il ne pourra malheureusement pas terminer, Kassoum Kambou a tiré sa révérence le samedi 19 février 2022 en France.

Amis, collègues, proches, autorités militaires et paramilitaires ont répondu présents à l’appel. Initialement prévue pour 8h30, c’est finalement à 9h 00 que va débuter la cérémonie proprement dite, avec l’arrivée du président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Une dizaine de minutes plus tard, soit à 9h 12, c’est l’arrivée du corps de Kassoum Kambou. Silence et tristesse se lisaient sur les visages, certains pouvaient à peine retenir leurs larmes. L’ange de la mort a fait parler de lui une fois de plus, hélas !

Habillé aux couleurs du drapeau du Burkina Faso, le cercueil du regretté a traversé l’espace de la place de la nation sous les rythmes des fanfares militaires. Ce moment venait de remuer le couteau dans la plaie, pour plus d’un. Certains revivaient sans doute leurs derniers souvenirs avec le défunt.

Connus de tous pour son dévouement et son amour pour le travail bien fait, celui-là même qu’on appelait affectueusement le juge Kambou a été décoré à titre posthume. Il est ainsi élevé au rang de Dignité de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon, sous les yeux du président du Faso.

« C’est une véritable leçon de vie qu’il a laissée », murmure Jean Konde, premier président de la cour de cassation, président du conseil supérieur de la magistrature. De ses dires, Kassoum Kambou était un pionnier du travail bien fait.

« Kassoum Kambou a été au niveau de la magistrature de tous les combats pour son indépendance. Il nous quitte au moment où nous avions toujours besoin de lui, de ses conseils et de ses idées lumineuses pour nous éclairer, et pour nous éviter de tomber dans des travers.

Le sort a voulu ainsi, donc nous ne pouvons que nous résigner et garder son souvenir dans nos cœurs. Sa vie est une véritable leçon de déontologie post mortelle ; et nous allons tout faire pour que les générations montantes de magistrats aient l’exemple de Kassoum Kambou comme guide », a-t-il relaté.

« Je n’ai que des larmes pour cette situation »

Dah Sansan Jean Baptiste est l’oncle de feu Kassoum Kambou. Pour sa part, il a tenu à remercier tous ceux qui les ont soutenus depuis le début jusqu’au jour d’aujourd’hui. « Je n’ai que des larmes à cette circonstance, puisque selon nos traditions chez nous, il est mon fils.

Je n’ai que des larmes pour cette situation. La famille heureusement ou malheureusement m’a chargée de remercier tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’à ce jour et continuent encore jusqu’au cimetière », a lancé l’oncle du défunt.

Pour couronner la cérémonie d’hommage, un défilé des troupes militaires et paramilitaires était au rendez-vous, c’est donc par cet acte que va prendre fin la cérémonie d’hommage.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24