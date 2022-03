Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation : Le projet VaRRIWA officiellement lancé

0 Partages Partager Twitter

Le projet VaRRIWA, coordonné par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avec le soutien de l’Union européenne et de l’Organisation des Etats de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), à travers le fonds ACP pour l’innovation, a accordé un financement de près de 3 milliards de francs CFA à 14 organisations de l’Afrique de l’Ouest en vue de la mise en œuvre de projets en faveur de la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Le lancement officiel de ces 14 projets retenus est intervenu ce mardi 1er mars 2022, par visioconférence.

Selon le Directeur régional adjoint des projets de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Laurent Ilboudo, beaucoup de productions scientifiques restent dans les laboratoires sans être assez valorisés.

« Nous avons également remarqué que cela est dû en partie à la méconnaissance, par les chercheurs, des mécanismes de protection et de valorisation économique », a-t-il aussi fait remarquer.

L’autre raison de ce projet, a expliqué M. Ilboudo, est d’améliorer le classement des pays Ouest-africains concernés par le présent projet à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo, classés à partir du 100e rang dans l’index global de l’innovation.

« L’objectif global est de contribuer à la création d’un environnement incitatif, au transfert de technologies », a en outre indiqué Laurent Ilboudo.

Un projet de plus de 3 milliards F CFA

Des dires du Directeur régional adjoint de l’AUF, il s’agit d’un projet intégré qui a beaucoup d’activités et de résultats, et qui dispose d’un budget de plus de 3 milliards de francs CFA pour une mise en œuvre d’une durée de quatre ans soit 2021-2024.

Trois priorités ont été visées dans le cadre de l’appel à projet : la formation sur la valorisation, les dispositifs d’appui à la valorisation et le réseautage des acteurs de la recherche de l’innovation.

Pour la première priorité, un projet par pays a été sélectionné. Pour la seconde, deux projets par pays ont été sélectionnés. Pour ce qui est de la troisième priorité, deux projets régionaux ont été sélectionnés. Autant sont-ils nombreux, autant les attentes des 14 projets sélectionnés sont diverses.

Trois organisations retenues au Burkina

Au Burkina Faso, trois organisations ont été retenues dans le cadre du projet. Il s’agit du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), pour l’implantation d’un Centre d’incubateur de technologies innovantes ; l’Université Joseph Ki-Zerbo, pour le renforcement d’un incubateur académique ; et l’Université Nazi Boni, pour un centre de formation et d’expertise en valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation.

Pour rappel, le lancement officiel du projet VaRRIWA « Valorising Research Results and Innovation in West Africa », en anglais et « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest », en français a été placé sous le parrainage du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du Sénégal.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24