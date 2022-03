Sanctions contre la Russie : Les tenants et les aboutissants de l’exclusion de la Russie du SWIFT

Sanctions contre la Russie : Les tenants et les aboutissants de l’exclusion de la Russie du SWIFT

0 Partages Partager Twitter

L’exclusion de la Russie de la plateforme bancaire SWIFT, en guise de représailles financières à l’attaque russe de l’Ukraine, a été validée par plusieurs pays dont la France, les Etats-Unis et l’Allemagne. Les tenants et les aboutissants d’une telle mesure !

Depuis son invasion de l’Ukraine, la Russie est rouée de mesures coercitives visant à la contraindre à mettre fin à son élan expansionniste. La Russie est donc exclue depuis le 26 Février 2022 du système de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), la plateforme belge qui tient un rôle de rouage essentiel de la finance mondiale.

Sont concernées «toutes les banques russes déjà sanctionnées par la communauté internationale, ainsi si nécessaire que d’autres instituts», a précisé le porte-parole du gouvernement allemand à propos de cette décision prise par les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Italie et la Commission européenne.

Cette mesure vise à priver la Russie de ressorts financiers. L’Allemagne ou encore l’Italie avait émis des réserves face aux répercussions d’une telle mesure. L’Allemagne particulièrement craint pour sa dépendance aux énergies fossiles en provenance de Russie d’’autant plus que c’est par Swift qu’elle règle électroniquement ses achats de gaz russe.

Par la voix de ses ministres des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et de l’Energie, Robert Habeck, Berlin souhaite ainsi «limiter les dommages collatéraux d’une déconnexion de Swift». S’exprimant sur cette décision, la présidente de la Commission européenne Ursula Van Der Leyen a assuré qu’elle «empêchera [les Russes] d’opérer dans le monde entier et bloquera efficacement les exportations et les importations russes». L’exécutif européen quant à lui propose de «paralyser les actifs de la Banque centrale russe» en vue de «geler ses transactions».

La limite de cette sanction est qu’à ce jour, Moscou, rompu aux sanctions financières, a la possibilité de développer un Système de transfert de messages financiers (SFPS), qui lui permet de contourner, pour un cinquième de ses transactions internes, le Swift.

Kouamé L-.Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Liberation.fr