Charité : L’OCADES Caritas Burkina lance la 4e campagne de mobilisation de ressources

L’OCADES Caritas Burkina a lancé la 4e édition de la campagne de mobilisation des ressources pour le compte du Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban (FCSAD) du 6 au 13 mars 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Les responsables du Fonds ont mené une communication sur la campagne ce jeudi 10 mars 2022 à Ouagadougou.

L’église catholique du Burkina Faso à travers son outil pastoral social qu’est l’OCADES s’est donnée pour mission de manifester la charité. Dans cet élan, le 28 novembre 2018 la Conférence Episcopale Burkina-Niger (CEBN) a créé un fonds dénommé Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban, du nom du premier chrétien Burkinabè.

Dès lors, les pères évêques de la Conférence Épiscopale Burkina-Niger ont décidé de consacrer chaque année une semaine entière pour les activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources pour le Fonds. « Pour cette année 2022, la campagne de mobilisation des ressources a lieu du 6 au 13 mars ; c’est-à-dire la première semaine du temps de carême 2022.

A cet effet, des collectes de ressources financières et matérielles sont prévues toute la semaine et une quête impétrée le dimanche 13 mars dans toutes les chapelles, églises, institutions et structures de l’Eglise-Famille de Dieu du Burkina Faso », a expliqué Mgr Laurent B Dabiré, évêque de Dori, président de la Conférence Épiscopale Burkina-Niger.

A entendre Mgr Laurent Dabiré, le Fonds Catholique de Solidarité Alfred Diban a pour objectif de manifester la compassion, la charité et la miséricorde de l’Eglise catholique au Burkina Faso auprès des personnes et des communautés confrontées aux crises, à l’interne ainsi qu’à l’extérieur du Burkina Faso.

Pour Mgr Laurent Dabiré, la mise en place du fonds se justifie par l’absence de fonds disponible pour une réaction rapide de l’Eglise catholique faces aux crises. A travers le FCSAD, l’église s’inscrit dans une visée indépendantiste et d’anticipation. « Celui-ci doit se comprendre comme un outil d’expression de la liberté et de la dignité de notre Eglise Famille de Dieu au Burkina Faso », a défini Mgr Laurent Dabiré.

Le FCSAD servira donc à l’appui et à la prise en charge des victimes des catastrophes naturelles, des crises alimentaires et nutritionnelles, des crises sociopolitiques, les épidémies, etc. Tous les chrétiens et personnes de bonne volonté sont concernées et sont acteurs et contributeurs du Fonds, selon Mgr Laurent Dabiré.

Les dons sont reçus dans les paroisses et CCB, par transaction, mais aussi dans les différents économats diocésains ou directement par l’unité de gestion du FCSAD au secrétariat général de l’OCADES Caritas Burkina.

Akim KY

Burkina 24