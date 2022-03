Issaka Sourwema « porte le chapeau » du ministère des affaires religieuses et coutumières

0 Partages Partager Twitter

Issaka Sourwema a été porté à la tête du ministère des affaires religieuses et coutumières ce jeudi 10 mars 2022 à Kossyam par Jacques Sosthène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres.

Depuis la publication du gouvernement de la transition le 5 mars 2022, les Burkinabè ont constaté la création d’un nouveau portefeuille ministériel. Il s’agit du ministère des affaires religieuses et coutumières, une branche qui était jusque-là rattachée au ministère de l’administration territoriale.

Désormais c’est Issaka Sourwema qui dirigera ce nouveau département ministériel. L’originaire de Saponé et par ailleurs, chef du village de Dawelgué, il fera le relai entre les leaders religieux, coutumiers et les fils et filles du « Pays des Hommes intègres » afin de promouvoir le dialogue interreligieux, coutumier et la tolérance.

Jacques Sosthène Dingara a rafraichi la mémoire du ministre Sourwema en lui rappelant l’invite du président du Faso au nouveau gouvernement. En effet, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a exhorté les membres de son gouvernement à développer un esprit d’ingéniosité et des initiatives afin de relever le défi de la refondation voulue par le MPSR.

Tout en sollicitant l’accompagnement des leaders religieux et coutumiers, Issaka Sourwema confie qu’il n’est qu’un passager à la tête de ce secteur qui dorénavant appartient aux religieux et coutumiers. D’où, affirme-t-il, c’est ensemble à l’unisson qu’ils devront réussir cette mission.

« Je suis de passage et nous réussirons ensemble, l’entité survivra certainement à mon passage. Je ne suis qu’un humain et je ne resterai qu’un humain. En tant que tel, ce que je suis comme être humain, je ne suis que par ma communauté avec autrui », a-t-il souligné.

Naaba Boalga, car c’est son nom de règne à Dawelgué, estime que par la création de ce portefeuille, le président du Faso a honoré les différentes communautés religieuses et coutumières qui accompagnent déjà l’Etat à travers la justice traditionnelle et l’œuvre missionnaire sacerdotale.

Le ministre affirme qu’au regard de son expérience, il détient un minimum de connaissances nécessaires pour remédier à certaines difficultés. Car il a servi dans ce département pendant qu’il était rattaché au ministère de l’administration du territoire.

Il faut dire que jusqu’ici Issaka Sourwema était le président de l’association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux.

Willy SAGBE

Burkina24