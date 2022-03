Ouagadougou : 28 engins volés restitués à leurs propriétaires

0 Partages Partager Twitter

117 engins volés ont été retrouvés au cours des contrôles de la police. Ce jeudi 10 mars 2022, 28 engins ont été restitués à leurs propriétaires.

Au cours de l’année 2021, la mise en fourrière de 2813 engins à deux roues pour diverses infractions liées au code de la route ont permis de retrouver 117 engins déclarés volés. 28 engins ont été remis à leurs propriétaires ce jeudi 10 mars 2022.

Propriétaire de la moto 135 volée dans son domicile à Gourcy, Alassane Ouédraogo, fait partie de ces heureux et chanceux propriétaires, qui rentrent en possession de leur moto. Pour lui, la police municipale fait très bien son travail.

« Je suis à Gourcy, on a volé ma moto 135, il y a environ 7 mois de cela dans mon domicile, sous mon hangar. Je suis partie faire de déclaration à la police et chez les Koglwéogo. Grace à Dieu, j’ai retrouvé ça à Ouagadougou. La police m’a appelé de venir à Ouagadougou, après vérification de mes pièces, j’ai été reconnu comme propriétaire de la 135 retrouvée. Je ne croyais pas que j’allais retrouver cette moto car c’est difficile de retrouver une moto 135 volée. A partir d’aujourd’hui, je sais que la police fait son travail », explique Alassane Ouédraogo.

A ces heureux bénéficiaires, se trouve un ancien commissaire de la police dont le fils a été braqué.

« C’est un enfant qui est sorti avec la moto et qui a été braqué, ça fait 3 ans. Je suis heureux aujourd’hui d’avoir récupéré la moto. Je voudrais encore renouveler mes remerciements et mes félicitations aux agents qui abattent un travail énorme sur le terrain », confie Wahabou Songné, commissaire à la retraite et heureux propriétaire d’une moto retrouvée.

Dans le cadre de ses missions de lutte contre l’insécurité routière dans la ville de Ouagadougou, la Police Municipale a procédé au cours de l’année 2021 à la mise en fourrière de 2813 engins à deux roues pour diverses infractions au code de la route. Une vérification de ces engins est effectuée au sein de la Police Municipale dans le fichier des engins déclarés volés, afin de détecter ceux qui ont fait l’objet d’une déclaration de vols dans un commissariat de Police ou une brigade de Gendarmerie.

Le directeur général adjoint de la police municipale de Ouagadougou Issouf Ouattara a invité tous ceux qui vont se retrouver un jour victime de vol d’engins d’aller déclarer.

« Souvent les gens ne déclarent pas et quand ce n’est pas déclaré, c’est difficile à notre niveau de retrouver ces engins », dit-il.

Ce travail abattu a été possible grâce à l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) qui, à travers son projet IRAPOL a procédé à l’interconnexion de la Direction Générale à la base de données des engins déclarés volés.

« Lorsque vous faites une déclaration dans un commissariat de sécurité publique au niveau de la police nationale ou de la gendarmerie même si c’est à Ouaga et que l’engin se retrouve dans les mains de la police municipale de Fada, même si la déclaration n’ a pas été faite à leur niveau… », explique confie Issouf Ouattara.

Pour rappel, ces vérifications ont permis de retrouver 117 engins volés sur les 2813 mis en fourrière au cours de l’année 2021.

Saly OUATTARA

Burkina24