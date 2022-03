Présidentielle 2023 : Des Gabonais réagissent à l’éventuelle candidature d’Ali Bongo

0 Partages Partager Twitter

Gabon – Le samedi 12 mars 2022, le Président du Gabon, Ali Bongo lors de la commémoration du 54e anniversaire de son parti avait laissé entendre qu’en 2023, il ne partira pas, comme pour dire qu’il briguera un autre mandat à l’élection présidentielle au cours de cette année. La réaction des Gabonais ne s’est pas faite attendre.

La suite après cette publicité

« Ali Bongo en 2009, il nous a promis beaucoup de choses. Aujourd’hui on est en 2022, on pourra voter pour lui, mais qu’il sache qu’avant les élections, il doit résoudre tous les problèmes dans le pays », explique Jonathan, un militaire à la retraite. Bien que soutenant son leader, il déplore les promesses non tenues tout au long de sa gouvernance.

La question des difficultés du quotidien persiste et ronge les habitants de la capitale Libreville. Ces derniers pointent du doigt le chômage notamment. Une frange de la société gabonaise s’inquiète pour sa santé qui ne lui permettrait pas de tenir la dragée haute.

« Quelqu’un qui est malade, honnêtement, je ne peux pas voter pour lui. S’il veut être candidat à la présidentielle, il faut d’abord qu’il montre un certificat médical pour savoir s’il est apte à commander le pays », a réagi un habitant de Libreville.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article