Journée mondiale des droits des consommateurs : La finance numérique à l’honneur !

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la journée mondiale des droits des consommateurs, la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a célébré ladite journée autour du thème « La finance numérique équitable », ce mardi 15 mars 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le monde entier célèbre chaque 15 mars, la Journée mondiale des droits des consommateurs. Cette journée est une occasion annuelle de célébrer la solidarité internationale des associations de consommateurs, autour d’un thème qui puisse mettre en lumière une problématique importante pour les consommateurs du monde entier et mener des opérations de sensibilisation sur ce thème.

Pour cette 39e année de commémoration, le thème de la journée porte est « La finance numérique équitable ».

Le président de la ligue des consommateurs du Burkina (LCB), Dasmané Traoré, a rappelé qu’au cours de la dernière décennie, les services financiers numériques (SFN) ont enregistré une croissance rapide qui a favorisé la généralisation de l’inclusion financière.

…39 % des entreprises faisant de l’adoption des FinTech une priorité élevée.

« Dans le monde en développement, la proportion de propriétaires de comptes utilisant des transactions numériques est passée de 57 % en 2014 à 70 % en 2017. Et davantage d’entreprises créent des produits financiers numériques basés sur la technologie pour répondre à ces demandes, 39 % des entreprises faisant de l’adoption des FinTech une priorité élevée. Cet essor a toutefois entraîné dans son sillage des problèmes, notamment les risques liés à la protection du consommateur », a-t-il relevé.

A l’écouter, l’inclusion numérique est encore faible (39 %), ce qui veut dire que la majorité des Burkinabè n’ont pas un accès équitable aux services numériques de base. Cependant l’évolution rapide des services financiers numériques démontre la nécessité d’approches réglementaires innovantes et de services et produits financiers numériques centrés sur la protection et la responsabilisation des consommateurs.

Egalement, Dasmané Traoré a indiqué que le thème de la journée est d’actualité par rapport aux attentes des consommateurs. Il s’agit, entre autres, de promouvoir un traitement équitable et une conduite responsable des affaires, de renforcer la cyber sécurité, d’inclure des dispositions juridiques et réglementaires claires sur les SFN dans les cadres de protection des consommateurs et la mise en place de mécanismes de résolution des réclamations et des recours.

…une crise alimentaire qui se profile à l’horizon…

Par ailleurs, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina a précisé que sa structure a interpellé le gouvernement sur des préoccupations.

Il s’agit notamment de la prolifération de nombreux produits impropres à la consommation dans les marchés, une crise alimentaire qui se profile à l’horizon, l’indisponibilité des denrées de base dans certaines localités et la mauvaise qualité de services des opérateurs de téléphonie.

« La hausse continuelle et généralisée du prix des produits de grande consommation que sont le riz importé (11 500 F le sac de 25kg), l’huile (1250 F le litre), le sucre (750-800 F le kg), le maïs (entre 25 et 27 500 F le sac de 100kg), le haricot (1500 F le Yorba) », a souligné le premier responsable de la LCB.

Dasmané Traoré a fait comprendre que face aux préoccupations, la LCB a engagé plusieurs actions à savoir, entre autres, la dénonciation des biens et services de mauvaise qualité et la hausse des prix des produits de grande consommation.

Jules César KABORE

Burkina 24

Écouter l’article