L’Ambassadeur de Chine LI Jian chez le Lieutenant-colonel Paul-Henri DAMIBA

0 Partages Partager Twitter

Ce lundi 21 mars 2022, l’Ambassadeur de Chine LI Jian a rendu une visite de courtoisie au Président de la Transition du Burkina Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

La suite après cette publicité

Pendant l’audience, l’Ambassadeur LI a exprimé ses profondes condoléances au Président du Faso pour les vaillants combattants burkinabè des FDS et des VDP tombés dans les récentes attaques terroristes et a réaffirmé le soutien solidaire et constant du peuple chinois au peuple burkinabè.

Au terme de l’audience, l’Ambassadeur LI qui est en fin de mission a marqué son départ au Président DAMIBA, en lui présentant sa propre œuvre de calligraphie en caractères chinois comme «虎跃龙腾» qui signifient «Sauter vers le haut comme un dragon et bondir en avant comme un tigre avec la ténacité, l’énergie et la vive dynamique pour un chemin menant à la victoire».

Crédit photos: Présidence du Faso, Source : Ambassade Chine

Écouter l’article