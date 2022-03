Affaires religieuses : Issaka Sourwema dans les locaux de la conférence épiscopale Burkina-Niger

0 Partages Partager Twitter

Ce mardi 29 mars 2022, le ministre en charge des affaires coutumières et religieuses, Issaka Sourwema, a rendu une visite de courtoisie et de prise de contact aux membres de la conférence Épiscopale Burkina-Niger. C’était à Ouagadougou au sein de la conférence Episcopale Burkina Niger sis au centre Cardinal Paul Zoungrana. A l’occasion, une prière a été formulée à l’endroit du ministre, de ses collaborateurs et pour la Nation.

A l’occasion d’une rencontre de prise de contact et de courtoisie, le ministre en charge des affaires coutumières et religieuses s’est présenté aux membres de la conférence Episcopale Burkina-Niger avec le président à la tête, afin de jeter les bases des collaborations futures.

« Je suis un ministre de la république ; cela veut dire que je suis un serviteur et un envoyé de la république. La république est la chose de tout le monde et si c’est la chose de tout le monde que vous détenez, vous avez l’obligation dans vos démarches d’être le plus inclusif possible et aller vers les personnes que vous êtes sensés servir.

C’est une chose tout à fait normale pour moi de travailler à rencontrer les citoyens à travers les différentes organisations, les faitières religieuses et coutumières. Il faut aussi dire que nous bénéficiions de leur soutien et nous en sommes vraiment reconnaissants », a expliqué Issaka Sourwema de prime abord.

« Entre ce qui relève de la coutume, ce qui relève de la religion et les autres sphères de la société, il y a des interactions et ce sont des interactions qu’il faut travailler à bonifier. Elles existent déjà mais elles doivent être naturellement améliorées… Le pays rencontre des problèmes mais en réalité, il est de la nature même des pays comme de nos organismes de rencontrer de temps en temps des problèmes et de souffrir de temps en temps.

Dans la plupart des cas, nous sommes tous des croyants et notre Dieu à tous ne peut pas être content des souffrances que nous endurons. C’est à nous de faire davantage preuve de foi, de persévérance. Je crois que tous les moyens seront mis à notre disposition pour que nous venions à bout de ce que nous traversons comme problème » a-t-il ajouté plus loin.

Pour Mgr Laurent Dabire, président de la conférence Épiscopale Burkina-Niger, cette rencontre a été l’occasion pour eux de féliciter le nouveau ministre, de prier pour lui et aussi lui présenter certaines de leurs doléances.

« Le souhait c’est que ce nouveau ministère puisse aider à coordonner la réalité des affaires coutumières et religieuses afin que la contribution des religieux et des coutumiers puisse se faire de manière plus organisée, plus efficace. Que cette contribution puisse aider à l’édification d’un Burkina Faso pacifié, reconcilié et solidaire », a formulé Mgr Laurent Dabiré.

Notons que le ministre Issaka Sourwema a déjà rendu une visite de courtoisie à la Fédération des Églises et Missions Évangélique (FEME) et compte continuer dans cette lancée avec la Fédération des Associations Islamiques du Burkina et aussi la chefferie coutumière.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article