Ravitaillement de la ville de Djibo : Des OSC félicitent les FDS

Ceci est un communiqué du cadre de concertation des organisations de la société civile de la province du Soum qui a exprimé sa gratitude aux forces de défense et de sécurité qui ont assuré l’escorte, le 25 mars 2022, d’un convoi de camions transportant des vivres jusqu’à Djibo.

L’actualité au Burkina Faso a été marquée ces dernières semaines par le blocage de la route nationale N°22 Ouagadougou-Djibo, rendant impossible tout ravitaillement de la ville de Djibo et les autres localités de la province du Soum en produits de première nécessité.

Cet épisode a été suivi avec grand intérêt par le Cadre de concertation des Organisations de la société civile (OSC) de la province du Soum, les fils et filles de la province et l’opinion publique nationale et internationale.

Le 25 mars 2022, un convoi de camions transportant des vivres et escorté par les forces de défense et de sécurité a pu accéder à la ville de Djibo afin de soulager les populations.

C’est le lieu pour le Cadre de concertation des OSC du Soum et les fils et filles de la province d’adresser leurs remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des bonnes volontés chacun à son niveau pour les efforts consentis pour que ce ravitaillement se fasse.

Ces remerciements vont particulièrement aux forces de défense et de sécurité, aux OSC de la province, aux transporteurs et commerçants, aux autorités politiques, administratives coutumières et religieuses, à la presse nationale et internationale et aux personnes ressources.

Aussi, le Cadre de concertation des OSC du Soum saisit cette occasion pour appeler l’ensemble des acteurs à ne pas créer une augmentation des prix ou une pénurie artificielle autour des denrées de première nécessité. Il exhorte les autorités compétentes à veiller au respect des prix des produits de première nécessité fixés au niveau national.

Que Dieu le tout puissant bénisse le Burkina et ramène la paix au Faso.

Cadre de concertation des Organisation de la Société Civile de la Province du Soum

