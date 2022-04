Guinée: l’ex-PM Ibrahima Fofana et trois anciens ministres sous mandat de dépôt

Guinée – L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana, ainsi que trois anciens membres du dernier gouvernement d’Alpha Condé, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry ce mercredi 6 avril 2022. Ils ont été inculpés pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de détournements de deniers publics.

Le calvaire de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et les trois anciens ministres d’État, Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui débute le lundi 04 Avril 2022, date à laquelle ils ont été entendus à deux reprises dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à la demande du procureur de la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Les autorités judiciaires guinéennes ont ouvert une enquête sur des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de corruption et de blanchiment de capitaux.

« Aucun montant concret n’a été avancé, rien de précis n’a été retenu contre eux », révèle Me Djibril Kouyaté, l’un des avocats de l’ancien Premier ministre et des anciens ministres concernés. Ils ont, par conséquent, décidé de boycotter les auditions, en signe de protestation.

Les quatre prévenus comparaîtront lundi 11 avril devant le tribunal des flagrants délits.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24 Source : RFI

Écouter l’article

