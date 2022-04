Guerre en Ukraine : Les médias russes RT et Sputnik exclus de l’Union européenne

0 Partages Partager Twitter

Accusés de mauvaise propagande, Russia Today (RT) et Sputnik, des médias d’État russes vont être bannis de l’Union européenne. L’objectif étant de les empêcher de diffuser des « mensonges » portant sur la réalité de l’invasion russe en Ukraine, selon l’UE.

La suite après cette publicité

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait cette annonce ce dimanche 03 Avril 2022. « Nous allons interdire dans l’UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d’État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe », a-t-elle indiqué.

Les groupes Bell et Rogers, deux importants fournisseurs d’accès à la télévision au Canada, ont également décidé d’interrompre la diffusion de la chaîne d’information russe RT, a annoncé le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau. « Depuis 2014, la Russie mène une guerre en Ukraine et une guerre de l’information à travers le monde. RT est l’organe de propagande du régime Poutine qui propage de la désinformation. Ça n’a pas sa place ici », a déclaré sur Twitter le ministre canadien du Patrimoine, Pablo Rodriguez.

Ces médias d’Etat russe sont régulièrement accusés par les pays de l’OTAN de divulguer de fausses informations relatives à l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24 Source : 20minutes.fr

Écouter l’article

publicite