Le premier actionnaire de Twitter est désormais Elon Musk avec 9,2% des actions

Le régulateur de la Bourse américaine a, dans un document publié le 4 avril confirmé qu’Elon Musk PDG de Tesla et de SpaceX a fait l’acquisition de 9,2%, des actions de Twitter. Avec 73 486 938, il devient le premier actionnaire du réseau social.

Depuis de longues années, Elon Musk utilise Twitter. Avec 80 millions d’abonnés sur le réseau social, il est l’une des personnalités publiques les plus suivies, et fait partie des 10 comptes les plus suivis sur Twitter. Aujourd’hui, il a 9,2% des actions de Twitter, l’équivalent de 2,6 milliards d’euros.

A la clôture des marchés le vendredi, l’action se situait à environ 25% au-dessus de son cours habituel. Il ressort que le patron de SpaceX et Tesla a acheté 73 486 938 actions chez Twitter. Or, il y a à peine deux semaines, il publiait sur son compte Twitter qu’il « réfléchissait sérieusement à l’idée de créer son propre réseau social ».

Depuis quelques jours, dans ses publications Elon Musk semblait mettre en place une stratégie de contestation de la politique actuelle de la direction de Twitter. Ainsi, à la date du 25 mars 2022, il a lancé un sondage sur Twitter où il interrogeait ses abonnés sur le respect de la liberté d’expression sur Twitter.

« La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement de la démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? ». 70% des réponses étaient « non », et c’est de là qu’il a soumis l’idée de développer son propre réseau social.

Et, entre lancer son propre réseau social à partir de rien ou racheter les actions d’une plateforme qui fonctionne déjà, Elon Musk a fait son choix. En devenant actionnaire majoritaire, il espère pouvoir faire bouger les choses chez Twitter.

C’est d’ailleurs l’avis de Dan Ives, analyste de la banque d’investissement Wedbush Securities qui laisse entendre que « cette prise de participation est surement le début de conversations plus larges entre les dirigeants actuels de Twitter ».

Source : Le Siècle Digital

