Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Colonel-major Omer Bationo, a effectué une visite à l’État-major de la Gendarmerie nationale (EMGN), sis au camp Paspanga, à Ouagadougou ce jeudi 07 avril 2022.

Pour une première visite à l’État-major de la Gendarmerie nationale (EMGN) depuis sa prise de fonction officielle, le Colonel-major Omer Bationo a eu des échanges deux heures durant avec le commandement.

« Je suis venu pour prendre contact avec la gendarmerie nationale qui est une institution très importante pour le Burkina Faso, une institution qui a sa place dans cette phase décisive que traverse notre pays, une institution qui apporte beaucoup et qui paye un lourd tribut dans le cadre de cette lutte qui nous est imposée », a-t-il indiqué à la sortie de la rencontre.

Il dit également être venu encourager et faire savoir sa fierté à toute la Gendarmerie nationale. « Je suis venu les encourager, leur dire que nous sommes fiers d’eux et que nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils aient les moyens nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus efficaces sur le terrain dans cette lutte contre le terrorisme », a dit en sus le Colonel-major.

Gagner la guerre pour les populations

Pour le Colonel-major Omer Bationo, il faut arriver à mettre à la disposition de la gendarmerie, les moyens adéquats.

« Et quand je dis moyens, ce n’est pas seulement les moyens matériels, il y a les moyens humains, les prises en charge du personnel, l’accompagnement psychologique… », a-t-il cité parmi tant d’autres avant de laisser entendre qu’« un gendarme bien dans la tête est un gendarme qui sera beaucoup plus efficace sur le terrain ».

Après les échanges avec le commandement, l’hôte dit avoir noté les « énormes préoccupations » au sein de l’institution armée.

« Mais le gouvernement de la transition mettra tout en œuvre, avec les moyens dont il dispose, pour essayer de les mettre dans de très bonnes conditions afin que nous puissions gagner cette guerre pour que nos populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations et participer au développement de ce pays », s’est-il engagé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

