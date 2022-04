Santé sexuelle et reproductive des jeunes : Bilan satisfaisant pour le projet Burkinbiwili

Santé sexuelle et reproductive des jeunes : Bilan satisfaisant pour le projet Burkinbiwili

Après deux ans de mise en œuvre du projet burkinbiwili, l’heure est au bilan. A cet effet, il a été organisé, ce jeudi 14 avril 2022 à Ouagadougou, un atelier dans le but de mettre en exergue les acquis, les bonnes pratiques et échanger sur les défis et perspectives.

Selon Ousmane Ouédraogo, Président du conseil d’administration (PCA) du Conseil burkinabè des organisations de développement communautaire (BURCASO), il s’agit de la phase de capitalisation des résultats du projet et l’atelier bilan fait partie de ces actions de capitalisation.

« Ça été un cadre pour présenter le bilan ; tirer tous les enseignements, les succès, les bonnes pratiques ; et voir en termes de défis ce que nous avons pu répertorier et en termes de perspectives, sur quoi nous allons travailler, surtout la question de l’extension du programme », a-t-il expliqué.

Recommandations

Des recommandations n’ont pas manqué d’être formulées si l’on en croit les propos du PCA de BURCASO.

« Au terme de l’atelier-bilan et suite au processus de capitalisation, l’accent a beaucoup été mis sur la prise en compte d’autres groupes spécifiques, notamment les jeunes handicapés et les jeunes en situation de déplacement qui présentent beaucoup de besoins et qui sont victimes de violation, de droits et qui présentent beaucoup de besoins en termes de prise en charge que ce soit les aspects psychologiques, les aspects d’offres de santé, les aspects d’accompagnement familial », a indiqué le PCA, qui a de même jugé satisfaisant le bilan.

Stevie Reine Yaméogo, Chargé d’accompagnement audit-social au sein de l’ONG Equipop, a fait savoir la contribution de son organisation au projet.

« Avec les membres du consortium et Equipop, nous avions initié un atelier d’incubation où il a été question de modeler le projet avec l’implication et la participation significative des jeunes et les résultats qui sont sortis de cet atelier est le projet burkinbiwili », a-t-elle rappelé.

L’appréciation qu’elle fait de la mise en œuvre du projet est également positive. Car, « nous avons engrangé des résultats qui étaient attendus, mais également des résultats qui sont positifs que nous n’attendions pas forcément, parce que le processus d’accompagnement et de renforcement des jeunes a permis que nous ayons des changements individuel, collectif et intérieur », a-t-elle expliqué.

Et aussi, parce qu’« Equipop base principalement sa stratégie dans la capitalisation basée sur le changement », a-t-elle rajouté.

Interpellation des autorités

Dans le cadre du projet, Bétina Nignan, auditrice, dit avoir eu à mener des audits afin de pouvoir avoir des résultats pour l’interpellation des autorités.

« Donc, après avoir eu les résultats, on les a interpellées pour qu’elles puissent nous aider à changer les différentes situations telles que la non-fréquentation des jeunes dans les différents centres de santé due aux sermons de certains agents de santé et surtout le mauvais accueil des agents de santé », a-t-elle soutenu.

L’audit, a-t-elle aussi détaillé, a consisté à aller vers nos pairs jeunes, de 15 à 25 ans, à leur administrer un questionnaire sur comment ils sont reçus dans les différents centres de santé et aussi, à auditionner les différents agents de santé sur leurs besoins et si vraiment ils sont des exemples qui puissent permettre aux jeunes de fréquenter leurs centres de santé.

Le projet Burkinbiwili est mis en œuvre par le consortium des ONG composé de BURCASO, du Réseau africain jeunesse santé et développement au Burkina Faso (RAJS/BF), de la Fondation RAMA et du Groupe d’appui en santé, communication et développement (GASCODE).

Il est financé par l’Agence française de développement (AFD) à travers l’Organisation Ouest africaine de la santé (OOAS) avec l’accompagnement technique de l’ONG Equipop. Il a été mis en œuvre dans cinq régions du Burkina Faso dont les villes de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, de Koudougou, de Ziniaré et de Ouagadougou sous le leadership de jeunes.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

