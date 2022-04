Burkina : Vers la validation d’un guide d’implémentation des projets climatiques dans les territoires fragiles

0 Partages Partager Twitter

Le secrétariat exécutif du fonds vert pour le climat au Burkina Faso a organisé une rencontre pour la validation d’un document de guide de conception et d’implémentation de projets et programmes climat sur les territoires fragiles, ce vendredi 15 avril 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Afin de permettre aux acteurs du public, du privé, des ONG et associations et des collectivités territoriales, des porteurs de projets climatiques et des entités accréditées, de disposer d’un document de bonnes pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de projets climatiques sur les territoires fragiles du Burkina Faso, le secrétaire exécutif du fonds vert pour le climat à réaliser une étude sur l’élaboration d’un guide.

C’est la Primature à travers le secrétariat exécutif du fonds vert pour le climat au Burkina Faso qui a piloté l’étude sur l’élaboration d’un guide de conception et d’implémentation de projets et programmes climat sur les territoires fragiles du Burkina Faso.

« Le présent guide se veut être un outil d’orientation et d’aide à la prise de décision. Ce document mettra à la disposition des porteurs de projets climatiques, des entités accréditées auprès du fonds vert pour le climat et des autres mécanismes de financement climatique, des acteurs du développement ainsi que des bénéficiaires un ensemble de bonnes pratiques à même de pérenniser les opportunités d’investissements dans les localités fragiles », a expliqué Yvonne Rouamba/Guigma, Secrétaire Générale de la Primature.

Elle a ajouté que l’utilisation de ses outils contribuera à l’accroissement de la mobilisation des financements climatiques et à une meilleure gestion des risques dans un contexte d’insécurité et de changement climatique.

Egalement, Issaka Ouédraogo, autorité nationale désignée du fonds vert pour le climat, a souligné que ce document a une importance dans la mobilisation de ressources au niveau national. A l’écouter, il s’agit d’une réflexion pour capitaliser les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des projets dans des zones qui sont difficiles aujourd’hui sur le territoire national.

Souli Robert, participant et représentant d’une structure de la société civile qui évolue dans la protection de l’environnement, a indiqué qu’il vit l’impact du changement climatique.

« Dans le cadre de nos activités nous sommes amenés à implémenter des projets. Depuis la création de notre structure nous avons eu à développer plusieurs projets au Burkina Faso. Nous sommes présentement dans 7 régions. Ce guide va aider davantage notre structure à mieux s’orienter vers d’autres bailleurs.

Nous sommes victimes de notre environnement actuellement, je veux parler de l’insécurité parce que nous sommes dans le Nord et dans le centre Nord. Cela nous a conduits à replier dans la zone du centre », a-t-il relevé.

En rappel, le Burkina Faso connait ses dernières années les phénomènes météorologiques extrêmes dus aux changements climatiques. Ce qui constitue une menace de plus en plus pesante sur son développement sociaux économique et sur la durabilité de ses ressources et éco systèmes naturelles.

A cela s’ajoute une forte dégradation de la situation sécuritaire et une exacerbation des risques de conflits communautaires. Cette situation entrave la planification et la mise en œuvre des projets en général et des projets d’adaptation et d’atténuation au changement climatique en particulier au Burkina Faso.

Jules César KABORE

Burkina 24

Écouter l’article

publicite