Le Cameroun signe un accord militaire avec la Russie

Un accord militaire a été trouvé entre le Cameroun et la Russie le 12 avril 2022. Ledit accord, portant sur un document de 13 pages a été signé entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie. C’est le ministre délégué auprès du ministère de la Défense, Joseph Beti Assomo qui a signé à Moscou en Russie cet accord de Défense avec le pays de Vladimir Poutine.

L’article 2 dudit accord dispose que la coopération interviendra dans les domaines précis : « l’échange d’opinion et d’information en matière de politique de défense et de sécurité internationale ; le développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l’entrainement des troupes (des forces), de génie, d’enseignement militaire de médecine militaire ».

Il faut dire que même si les langues se démêlent, au regard de la situation de la Russie, ce n’est pas la première fois que l’État du Cameroun signe un accord militaire avec celle-ci.

En 2015, Moscou et Yaoundé avaient signé un accord militaire de la même nature. Cet accord devrait d’ailleurs être renouvelé en 2020, mais la crise sanitaire du coronavirus avait repoussé l’échéance en 2022.

Source: Actucameroun.com

