Burkina Faso : Les examens et concours scolaires 2022 coûteront plus de 23 milliards de F CFA

Les épreuves sportives, au post-primaire, débutent le 05 mai et se poursuivent jusqu’au 19 mai 2022 et celles de l’examen du Baccalauréat commencent le 23 mai 2022.

Quant aux épreuves écrites, en ce qui concerne l’examen BEPC, elles s’étendent du 02 au 15 juin; du 02 au 13 juin, pour le BEP; du 02 au 12 juin pour le CAP; du 07 au 09 juin pour le CEP et du 21 au 07 juillet pour le Baccalauréat.

En termes d’inscriptions, l’on note une baisse globale qui affecte tous les examens à l’exception des BEP et des CAP et dans presque toutes les régions.

Des innovations sont de même à noter pour cette édition 2022. Il s’agit d’une nouvelle filière en BEP( Électricité et installation d’équipements solaires (EIES) et de deux nouvelles filières au niveau du Baccalauréat professionnel (Métier du bois et Cuisine).

L’enveloppe financière allouée audits examens s’élève à 23 046 404 874 francs CFA.

Ce sont les principales informations qu’a annoncées le Directeur général des examens et concours, Dr Prospère Bambara, au cours d’une conférence de presse sur l’état des préparatifs des examens et concours session 2022, ce vendredi 22 avril 2022.

