Burkina Faso : La probable augmentation du prix du pain imputée au COVID-19 et à la crise Russie-Ukraine

La fédération burkinabè des Patrons de Boulangerie, Pâtisserie et Confiserie (FBPBPC) a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mercredi 27 avril 2022 à Ouagadougou. L’ordre du jour était d’informer l’opinion publique sur les différents problèmes impactant leur secteur d’activité.

Depuis environ deux ans, le secteur de la boulangerie en général rencontre d’énormes difficultés. Le plus grand problème est celui de l’augmentation du prix de la farine de blé, matière première dans la fabrication des pains et pâtisseries. Sans oublier l’augmentation du prix de la levure, de l’huile…

Selon Vincent Ouédraogo, chargé de mission de la FBPBPC, le prix de la tonne de farine de blé est passée de janvier 2022 à avril 2022, de 350.000f à 500.000 F CFA la tonne pour les farines importées. Pour les farines produites localement, le prix est passé de 338 250 F CFA à 450.000 F CFA la tonne.

« Nous notons donc une augmentation moyenne de 130 875 F CFA sur la tonne soit 37,39% de hausse avec un prix de pain à 150 f la baguette de mars 2017 à nos jours » a-t-il énoncé.

Vincent Ouédraogo a ajouté que la maladie à coronavirus et la guerre en Ukraine sont à la base de cette augmentation criarde du prix des vivres.

« Les premières causes de cette augmentation, nous apprend-on, sont dues au COVID-19 et à la mauvaise saison ayant entrainé une baisse du stock mondial de blé. La deuxième et principale raison est la guerre entre la Russie et l’Ukraine déclenchée en février 2022. Ces deux pays sont respectivement 3e et 5e producteurs et exportateurs de blé », a-t-il précisé.

Au regard de la dégradation de la situation, les membres de la FBPBPC disent assister impuissamment à la faillite de certaines boulangeries. Ces derniers ont laissé entendre qu’ils ont entamés des discussions avec leur ministère de tutelle, discussions qui sont restées infructueuses.

Alors, les patrons de la FBPBPC ont assuré que si dans les prochains jours, rien n’est fait, ils prendront des mesures drastiques afin de trouver une issue heureuse à leurs difficultés.

Parmi ces mesures, il y a le réajustement du prix de la baguette de pain à 200 F CFA pour un poids de 200g au lieu de 150 F CFA pour un poids de 200g. Aussi, comptent-ils procéder à la baisse des ristournes de leurs clients et l’élaboration d’un code de bonne conduite.

Il est important de noter que ces changements interviendront si et seulement si les discussions n’aboutissent pas et des accords ne sont pas trouvés pour un changement effectif.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

