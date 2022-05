Faire part et Remerciements : OUEDRAOGO Issa Sidy Moctar

Faire part et Remerciements : OUEDRAOGO Issa Sidy Moctar

Les grandes familles OUEDRAOGO, ZOETIENGA à Zoungou(Zorgho), Fada N’Gourma, KAGAMBE, à Zoungou, Fada N’GOURMA, Diabo, OUAGADOUGOU, Tamalé au Ghana, au GABON et à New York aux Etats Unis, les familles alliées et amie, YOUGBARE, KIEMA, OUEDRAOGO, TAPSOBA, LEGMA, BENE, ZOETIENGA, BOURGOU, SUBERU, SANA, YANOGO à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Houndé…

Ont le regret de vous faire part du Décès de leur fils, époux, frère, père et grand-père :

OUEDRAOGO Issa Sidy Moctar,

Conseiller d’Agriculture à la retraite, Consultant et Directeur Général d’AGRO’ TECH,

Chevalier de l’Ordre National,

Décédé le 15 avril 2022 à Ouagadougou de suite d’une courte maladie. Lesdites familles tiennent à souligner et à saluer la mobilisation particulière dont a fait montre les frères musulmans, les voisins des quartiers Wemtenga et Dassasgho. Allah le leur revaudra pour cette marque de solidarité.

L’enterrement, précédé de la levée du corps à 8 heure à la morgue de Bogodogo a eu lieu le lundi 18 avril 2022 à Zoungou (Zorgho).

Elles remercient du fond du cœur, tous ceux et toutes celles qui ont apporté leurs soutiens multiformes à l’occasion de cette douloureuse épreuve ; et particulièrement, ceux et celles qui ont fait le déplacement à Zoungou le village natal du défunt dans la province du GANZOURGOU, lors de la cérémonie d’inhumation ; notamment

– le Bureau d’Etude AGED,

– la CRA de l’Est, la Direction régionale de l’Agriculture de l’Est ainsi que les autres partenaires et anciens collaborateurs du défunt.

– L’Association Professionnelle des Jeunes Entrepreneurs du Burkina Faso (APJEF).

Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.

Que Dieu rende à chacun le centuple de ses bienfaits.

Elles vous informent par ailleurs que le Doua du 30ème jour aura lieu à Zoungou (Zorgho) le dimanche 15 mai 2022 à 10 heures.

