Makadam basket 3X3 : La suprématie de Adinike se poursuit

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du tournoi Ripopo Makadam 3X3 s’est disputée le samedi 7 mai 2022 sur le plateau omnisport de la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO). Cette année, 18 équipes chez les hommes et 12 chez les dames ont pris part à ce tournoi organisé par Alain Traoré, entraîneur de l’équipe de l’AS Makadam.

La suite après cette publicité

Pour la deuxième édition du tournoi ripopo 3 contre 3 de l’AS Makadam, les observateurs avaient une seule interrogation. Qui pour battre Adinike, la talentueuse équipe dominatrice du 3 x 3 au Burkina Faso ?

Cette formation a remporté la majorité des tournois sur le plan local. A l’extérieur, Adinikie fait également trembler dans le jeu du 3 contre 3.

A Cotonou, Adinike a aussi remporté la première place du tournoi de 3 x 3. Alors, qui pour battre cette équipe de Adinike ? Le public attendait une surprise. Une révélation.

Dès 7 heures du matin, 18 équipes chez les hommes, 12 chez les dames, prennent d’assaut le plateau de basketball de la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO).

Pendant toute la journée, les matchs se sont succédés. Parmi les équipes, Switch basket séduit le public par la qualité de son jeu en éliminant progressivement ses différents adversaires.

Franck Ouédraogo, Adama Dabaré meilleurs joueurs

Mais en finale ? C’est la talentueuse équipe de Switch basket qui trouve sur son chemin Adinike. Une finale très attendue. Le suspens est à son paroxysme. Mais, avec un Ferdinand Ouédraogo, élu meilleur joueur du tournoi, des grands jours, Switch basket est obligé de s’incliner en finale.

« On s’est beaucoup entraînés. Hier même, on est sortis réviser quelques schémas du tournoi. On est venus appliquer et ça payé. Le secret, c’est l’adaptation et le jeu d’équipe. On a eu un très bon jeu d’équipe. On a eu beaucoup d’expériences à Cotonou qui a permis de créer la surprise ici », Franck Ouédraogo après le sacre de son équipe.

Chez les dames, la victoire est revenue à l’équipe de Dream Team qui s’est imposée lors de la finale contre Adrénaline. Adama Dabaré, capitaine de l’équipe est désignée meilleure joueuse de la compétition. « Il n’y a pas de secret. C’est notre esprit d’équipe qui nous a permis de gagner », explique la jeune fille.

Très peu connu au Burkina Faso il y a quelques années, le 3×3 prend des galons avec l’organisation de plusieurs compétitions au niveau national. Joueuse au basket à cinq, Adama Dabaré apprécie particulièrement le jeu du 3×3 : « Le 3 contre 3 est un sport vraiment free. On arrive à vraiment s’exprimer. On peut faire les phases qu’on veut et il y a le spectacle ».

Le 3 contre 3 a de l’avenir selon les pratiquants. Franck Ouédraogo en est convaincu : « C’est un sport émergent. La fédération a fait la promesse de maximiser sur le 3×3 on envisage même participer aux Jeux olympiques de 2023 à Paris ».

L’avenir du basket passe par le 3X3

L’initiative de ce tournoi est de Alain Traoré, encadreur à l’AS Makadam et passionné de basketball. Cet ancien joueur fait de son combat, la formation des jeunes à la balle au panier. Son objectif à travers ce tournoi est d’offrir un cadre d’expression sportif et festif aux basketteurs burkinabè et permettre au Burkina Faso de gagner des places au 3×3.

Il se réjouit de la qualité de la prestation des jeunes. « Le niveau était acceptable. Les équipes ont progressé. Le niveau technique était en hausse par rapport à l’année dernière », constate Alain Traoré. S’il se réjouit de l’organisation de ce tournoi, son regret est de n’avoir pas pu faire venir une star du basketball au Burkina Faso pour rehausser l’éclat du tournoi. Mais, ce n’est que partie remise.

Alain Traoré assure que cette discipline a de l’avenir au Burkina Faso qui peine à se qualifier à nouveau pour l’Afrobasket au basket à cinq. « Le 3 contre 3 a de l’avenir au Burkina Faso mais les promoteurs ne se bousculent pas à organiser des tournois. Cela permet pourtant au pays d’avoir des points au classement du basketball africain pourtant ailleurs il y a chaque trois mois des compétitions de 3 contre 3 », espère-t-il.

Des concours ont aussi ponctué cette compétition. Chez les dames, le concours du tir à 3 points est remporté par Yasmine Traoré chez les dames. Chez les hommes Sylvestre Atsongblé. Le concours de dunk est remporté par Razin Zida. Le promoteur espère des innovations pour l’année prochaine. Le président de la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) Souleymane Yaméogo a salué cette initiative qui renforce les efforts entrepris par la structure qu’il dirige. Il promet développer le 3X3 au Burkina Faso.

Écouter l’article

publicite