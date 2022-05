Secteur agropastoral et halieutique : Le ministre de l’agriculture réfléchit à comment faire face aux défis sécuritaire et alimentaire

Le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques a ouvert ce jeudi 19 mai 2022 à Ouagadougou, sa première session ordinaire de l’année 2022 du conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM).

Depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes entrainant de vastes déplacements de la population dans certaines régions.

Ce phénomène migratoire avec l’abandon des terres à cultiver avec plus de bouches à nourrir dans certaines localités d’accueil a engendré un déficit au niveau de la production agro sylvopastoral.

Pour réfléchir à cette situation, le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques a tenu ce jeudi 19 mai 2022 sa première session ordinaire de l’année 2022 du conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) sous le thème « Secteur agropastoral et halieutique face aux défis sécuritaires, alimentaires et pastoraux dans un contexte d’évolution institutionnelle : réponse et perspectives de développement ».

Delwendé Innocent Kiba, ministre en charge de l’agriculture laisse entendre que ce CASEM qui les réunit va leur permettre d’analyser les résultats de la campagne agro pastorale écoulée, de faire le bilan, de tirer les leçons et de se fixer les objectifs pour la campagne prochaine.

Bilan de la campagne et des perspectives

Le Burkina Faso a un déficit céréalier de près de 539.000 tonnes, une réduction de superficie cultivable, des pertes au niveau de la volaille dues à la grippe aviaire et la flambée des prix des intrants sur le marché, et une vague de déplacés internes. Pour le ministre, cette situation leur amène à réfléchir, d’avoir des approches innovantes et spécifiques pour chaque région.

« Il s’agira concrètement pour nous, de voir dans cette situation actuelle avec tous ces défis, comment opérer des choix stratégiques par exemple de cultures, de variétés, de bonnes pratiques agricoles et aussi d’encadrement parce que le contexte sécuritaire est assez particulier, comment se rapprocher des producteurs et faire en sorte que nous puissions faire face aux défis de la campagne agricole qui s’annonce et faire en sorte que nous puissions malgré la réduction de superficie de près de 400.000 ha, produire assez de nourriture pour faire face à la situation alimentaire et nutritionnelle difficile » , confie-t-il.

Planifier les calendriers culturaux

Lors de ce CASEM, il sera question des prévisions météorologiques dans les discussions. Delwendé Innocent Kida affirme que face aux inondations et sècheresse annoncées par la météo, il sera question pour eux de passer en revue, comment faire pour préparer les producteurs à pouvoir planifier les calendriers culturaux et face à d’éventuelles situations qui vont se prononcer.

Un plan de réponse de la situation alimentaire a été adopté en conseil des ministres d’un cout global de 237 milliards de FCFA. Dans ce plan de réponse le ministre affirme qu’au-delà des assistances alimentaires, il y aura des actions pour accompagner les producteurs à la production à être beaucoup plus résilients.

Le chef du département en charge de l’agriculture affirme qu’il y aura des actions telles que l’octroi des intrants, des équipements agricoles, l’encadrement rapproché et prendre la question des personnes déplacées internes de façon particulière en donnant à ces personnes les moyens d’être résilients afin de produire et se nourrir eux-mêmes.

Saly OUATTARA

Burkina24

