Lancement Concours professionnels et directs 2022 : Bassolma BAZIE invite les acteurs à hâter le pas

Lancement Concours professionnels et directs 2022 : Bassolma BAZIE invite les acteurs à hâter le pas

0 Partages Partager Twitter

Après leur autorisation en Conseil des ministres, le lancement des concours professionnels et directs, session de 2022 était au cœur d’une rencontre de cadrage entre le Ministre en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié, les membres du comité national d’organisation, les services techniques et bien d’autres acteurs concernés par le processus.

La suite après cette publicité

Il s’est agi à cette énième rencontre préparatoire, de mettre sur la table les difficultés rencontrées au cours de la session de 2021, d’identifier les obstacles qui peuvent encore constituer des freins à la bonne conduite de l’organisation et de trouver ensemble des solutions durables pour aller vite et bien dans l’organisation des concours professionnels et directs, session de 2022.

Tout en félicitant les organisateurs pour leur dévouement à la tâche, le Ministre Bassolma Bazié les a encouragés toutefois à redoubler d’efforts eu égard le timing. Il a instruit les uns et les autres à être proactifs et à mobiliser les collaborateurs pour une réussite de la session 2022 des concours professionnels et directs.

Source : DCRP/MFPTPS

Écouter l’article

publicite