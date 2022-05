Pas d’augmentation du prix du pain : Le ministère persiste et signe !

Ceci est un communiqué portant respect des prix et poids de la baguette de pain au Burkina Faso.

Par correspondance N°2022/014 en date du 23 mai 2022, la Fédération des patrons de boulangeries, pâtisseries et confiseries du Burkina Faso et la ligue des jeunes promoteurs de boulangeries et pâtisseries du Burkina m’informaient d’une augmentation du prix de la baguette de pain.

Je rappelle que l’article 18 du décret N° 2020-0532/PRES/PM/MCIA/MI/MINEFID portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle stipule que l’agrément des devis ou des demandes de fixation des prix est constaté par arrêté du Ministre chargé du commerce après avis de la commission nationale de la concurrence et de la consommation.

C’est dans le sens de la prise de nouveaux arrêtés pour la fixation du prix de la baguette de pain, suite à la demande de révision des prix par les acteurs du secteur de la boulangerie, que mon département a engagé des concertations avec les associations des boulangeries et pâtisseries ainsi que la société civile avec la tenue du Cadre de concertation tripartite sur les produits de grande consommation le 12 mai 2022.

Les discussions sont en cours et aucun nouvel arrêté n’a été pris pour fixer le prix de la baguette de pain au Burkina Faso. Par conséquent, les prix de la baguette de pain restent inchangés conformément à l’arrêté n° 2011-0228/MICA/ SG/ DGCI du 02 décembre 2011 fixant les prix de vente

de la baguette de pain.

Par ailleurs, mes services en charge des contrôles de prix veilleront au respect du prix de la baguette de 200 grammes à 150 francs CFA. Tout contrevenant aux termes du présent communiqué s’expose à des sanctions conformément aux textes en vigueur.

Pour dénoncer tout cas de non-respect des prix fixés, appeler aux numéros

80 00 11 84; 80 00 11 85 ou 80 00 11 86.

