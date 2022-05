Guinée équatoriale : Ouverture du sommet extraordinaire de l’Union africaine à Malabo

0 Partages Partager Twitter

Le sommet extraordinaire de l’Union africaine en Guinée équatoriale devrait ouvrir les discussions sur la situation humanitaire sur le continent, sur la lutte contre le terrorisme, mais également sur la question des changements de régime « anticonstitutionnels ». Les travaux ont déjà commencé ce lundi 23 Mai dans la capitale équato-guinéenne avec certains ministres prenant part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés. Mais les principales discussions débutent aujourd’hui mercredi où se tiendra la réunion du Conseil exécutif de l’organisation.

Il s’agira ce mercredi 25 Mai 2022 pour les ministres des Affaires étrangères de préparer le terrain des deux sommets prévus le vendredi 27 et samedi 28 Mai prochain.

Le vendredi 27 sera consacré à la situation humanitaire, de plus en plus inquiétante en raison des conséquences pour le continent de plusieurs crises : sanitaire, climatique, alimentaire et sécuritaire. 114 millions de personnes dans les 15 pays africains les plus touchés ont besoin d’une aide, selon l’ONU. Une conférence des donateurs devra permettre de mobiliser des fonds, en particulier pour les réfugiés et déplacés, soit plus de 30 millions de personnes.

Le lendemain, samedi 28 Mai, les discussions seront beaucoup plus politiques et porteront dans un premier temps sur la lutte contre le terrorisme. Des « mesures urgentes » et des « actions de soutien » aux pays touchés seront prises. A propos des changements de pouvoir anticonstitutionnels, l’enjeu sera de comprendre la série de coups d’Etat, qui se sont succédés ces dernières années sur le continent.

Une vingtaine de présidents africains sont attendus à Malabo, la capitale, entre-autres, le président en exercice de l’UA Macky Sall, l’Angolais. Joao Lourenço, le Président de la RDC Felix Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby du Tchad ont confirmé leur participation.

