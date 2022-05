Belgique : Le roi des Belges compte restituer la dent de Patrice Lumumba dans un mois

0 Partages Partager Twitter

Le royaume de Belgique a promis restituer à la République Démocratique du Congo, la « relique » de Patrice Émery Lumumba d’ici fin juin 2022. Il s’agit en réalité d’une dent de l’ancien Premier ministre congolais dont la valeur symbolique est très forte.

Le roi des Belges se rendra en RDC du 7 au 13 Juin 2022 prochain. Ce déplacement marque le réchauffement des relations entre ces deux pays et sera suivi le 20 du même mois de la restitution de la dent l’ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba.

Ce voyage a été prévu depuis longtemps et reporté plus d’une fois en raison de la crise sanitaire. A propos de la restitution en question, le communiqué du Premier ministre, Alexandre de Croo, en précise les modalités.

« La restitution de la dépouille s’organisera en premier lieu dans un cadre restreint et familial conformément aux volontés exprimées par la famille, détaille le communiqué.. Elle sera suivie par une cérémonie officielle au Palais d’Egmont (le siège du ministère belge des Affaires étrangères). Un dernier hommage (sera rendu) en présence de la diaspora congolaise avant que la dépouille ne quitte le sol belge. »

Cette restitution sera faite le 20 juin au matin donc, à Bruxelles la capitale Belge à la famille de celui qui est considéré comme l’un des pères de l’indépendance congolaise. Les enfants Lumumba avaient demandé en 2011 l’ouverture d’une procédure et la justice belge a accepté la qualification de crime de guerre ; ce qui rend les faits imprescriptibles.

En effet, depuis l’exécution le 17 janvier 1961 de Patrice Lumumba au Katanga, la famille était restée sans nouvelles jusqu’à la révélation de l’existence de cette dent arrachée par un commissaire de police belge présent sur les lieux. Seul reste supposé du corps de Patrice Lumumba, la dent avait été saisie en 2016 chez la fille du policier, qui avait lui-même raconté en 2000 comment il avait tué l’ancien Premier ministre congolais, puis démembré et dissous son corps dans l’acide.

La progéniture de Patrice Lumumba avaient porté plainte et obtenu en 2020, il y a un peu plus d’un an et demi, que le parquet fédéral belge leur restitue cette dépouille afin qu’ils puissent inhumer leur père dignement en RDC.

Il est prévu une cérémonie familiale au cours de laquelle le Premier ministre belge remettra officiellement la relique avant son acheminement à Kinshasa, la capitale congolaise.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

