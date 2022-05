L’Ascension, une « fête d’obligation » comme Noël, selon l’Abbé Simon Jude Conseiga

0 Partages Partager Twitter

La fête de l’Ascension est une commémoration de la « montée miraculeuse » de Jésus Christ au Ciel au quarantième jour de sa résurrection. Chez les chrétiens catholiques, elle marque la dernière retrouvaille entre Jésus et ses disciples, mais aussi leur envoi en mission. Afin d’améliorer la compréhension de cette fête célébrée ce 26 mai 2022, nous sommes allés à la rencontre de l’Abbé Kiswendsida Simon Jude Conseiga, vicaire à la paroisse Saint Joseph de Pabré de l’Archidiocèse de Ouagadougou. L’abbé Simon Jude Conseiga est aussi responsable diocésain de la Commission des Migrants et Voyageurs de l’Archidiocèse de Ouagadougou. Il a trois ouvrages et un single à son actif à savoir Les maris et femmes de nuit Tomes 1 et 2 et La prière à l’Epreuve du Silence de Dieu. Lisez plutôt !

Burkina 24 (B24) : C’est quoi la fête de l’Ascension ?

Abbé Jude Conseiga (AJC) : L’Ascension est une fête d’obligation qui est célébrée 40 jours après Pâques dans l’Église catholique. Elle est aussi célébrée dans plusieurs églises chrétiennes non catholiques. En termes simples, c’est le jour où Le Christ disparaît au regard de ses apôtres pour leur préparer une place au Ciel auprès de Lui. L’Ascension est la glorification suprême du Christ Jésus.

B24 : Que représente la fête de l’Ascension pour un chrétien ?

AJC : Dans la théologie chrétienne, l’Ascension marque la fin de la présence physique de Jésus sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. Mais Jésus se présentifie à travers les sacrements en l’occurrence celui de l’Eucharistie.

Avec cette fête, bien vrai que Jésus soit monté au Ciel, le chrétien ne doit pas lever la tête vers les nuages (cf. Ac 1, 9-11), il doit se convaincre et croire que non seulement, Jésus monte au Ciel pour préparer une place pour nous mais aussi, qu’Il nous a déjà devancés dans notre cœur, le lieu ultime où il nous attend. Le chrétien retiendra aussi qu’avec l’Ascension, c’est le temps de l’Église qui commence. C’est donc un envoi en mission adressé aux Apôtres comme aux chrétiens de tous temps.

B24 : Que représente la journée de l’Ascension dans la liturgie ?

AJC : Depuis le 6ème siècle, la liturgie autour de la fête de l’Ascension prévoyait les trois jours qui précèdent l’Ascension, des Rogations c’est-à-dire une cérémonie rituelle au cours de laquelle on chante, on formule des prières d’intercession avec des processions pour bénir les semailles et les champs en suppliant Dieu de faire fructifier les moissons.

Quant au jour de l’Ascension, il faut rappeler que la fête de l’Ascension du Christ est une “fête d’obligation” comme Noël, l’Assomption et la Toussaint ; c’est-à-dire que l’on doit aller à la messe ce jour-là, même si ce n’est pas un dimanche. La couleur des vêtements liturgiques (que porte le prêtre) qui est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie, montre la solennité de cette fête chrétienne.

Dans notre archidiocèse de Ouagadougou, nous avons coutume de rendre grâce à Dieu ce jour-là, avec beaucoup de catéchumènes qui reçoivent les sacrements de baptême, de la première communion et de la confirmation. C’est un jour de fête et de joie dans les paroisses du diocèse.

Propos recueillis par Flora KARAMBIRI

Burkina 24

