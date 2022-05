Le premier président de la cour des comptes, Latin Poda, à l’ALT

0 Partages Partager Twitter

Le premier président de la cour des comptes Latin Poda a rendu une visite de courtoisie au président de l’Assemblée Législative de Transition (ATL), Aboubacar Toguyéni, ce mercredi 25 mai 2022, dans les locaux de l’Assemblée législative de transition. Les échanges ont porté sur les relations qui existent entre les deux entités.

Latin Poda, premier président de la cour des comptes, s’est rendu dans les locaux de l’Assemblée Législative de Transition (ATL), ce mercredi 25 mai 2022. L’objectif principal de cette visite, selon Latin Poda, a été de féliciter Aboubacar Toguyeni, président de l’ALT pour son élection, mais aussi et surtout l’encourager dans les missions qui l’attendent dans le cadre de l’exécution des directives de la transition.

« Nous avons profité de l’occasion poser les problèmes majeurs qui existent au niveau de la cour des comptes. N’oubliez pas, la cour des comptes est le conseil de l’assemblée dans certains domaines. Et il y a une assistance que la cour des comptes apporte à l’assemblée dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale. Nous avons profité soulever les problèmes qui existent, les problèmes de compréhension, de coordination », a souligné Latin Poda.

Un lien constitutionnel entre la cour des comptes et l’ALT

De plus, la rencontre a été l’occasion, selon le président de la cour des comptes, d’élargir les échanges sur les liens qui ont toujours existé entre les deux institutions. Il a d’ailleurs spécifié qu’un lien constitutionnel réunissait la cour des comptes et l’assemblée nationale, et cette constitution dit que la cour des comptes assiste l’assemblée dans l’action gouvernementale.

« Cette assistance, nous avons demandé au président de l’assemblée qu’on puisse élaborer un cadre de concertation entre l’assemblée et la cour des comptes, pour établir les modalités de cette assistance parce que nous n’ignorons pas que chaque année après l’exécution du budget, la cour des comptes établit ce qu’on appelle le règlement d’exécution de la loi de finances, qui est transmise à l’assemblée pour adoption.

Donc, il faudrait que dans le cadre de ce travail que nous faisons, nous puissions nous comprendre sur certains points, sur certains éléments en association avec le ministère des finances qui est le ministère qui gère les finances publiques au niveau du Burkina », a dit Latin Poda.

Pour conclure, le président de la cour des comptes a soutenu que les échanges ont été fructueux, au travers de la vision du président de l’ALT sur les différentes questions et a dit espérer des lendemains meilleurs autant pour l’ALT que pour la cour des comptes.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

