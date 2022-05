Zagtouli : Les chrétiens célèbrent l’Ascension

0 Partages Partager Twitter

Les chrétiens catholiques célèbrent ce jeudi 26 mai 2022, l’Ascension ou la montée de Jésus au ciel. Dans la soirée du mercredi 25 mai 2022, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte Trinité de Zagtouli ont célébré une messe anticipée, présidée par l’abbé Jonas Zoungrana, vicaire. La célébration a été marquée par la réception des Sacrements du baptême et de la première communion par 37 jeunes-adultes.

Quarante jours après sa Résurrection, Jésus monte vers le ciel pour rejoindre son « Père ». C’est l’Ascension. Cette fête marque la fin de la présence physique de Jésus parmi les Hommes et son entrée dans la gloire de Dieu.

Il est important de noter que le Christ reste présent aux côtés des siens à travers son Esprit Saint, les sacrements, surtout l’Eucharistie. Avant de monter au ciel, Jésus a annoncé la venue de l’Esprit Saint qui, est descendu à la Pentecôte.

« Jésus en montant au ciel ne nous a pas laissés seuls. Comme il l’a dit à ses disciples, vous êtes témoins de ce qui s’est passé. C’est à vous de proclamer la conversion. Maintenant, acceptez, attendez l’Esprit Saint avant de commencer le travail », a repris l’Abbé Jonas Zoungrana.

Au cours de la célébration, 37 personnes ont reçu le sacrement du Baptême et de la Première Communion en plusieurs étapes, dont la triple renonciation du péché, à Satan et au mal ; la proclamation de la foi en 3 temps ; le Baptême lui-même, l’onction avec le Saint Chrême ; et enfin le rite du vêtement blanc et la réception de la lumière.

L’abbé Jonas Zoungrana a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les nouveaux baptisés de se préserver des œuvres du mal. Il a laissé entendre que les tentations seront fortes et viendront de toute part, mais ces derniers devront résister.

« Vous êtes en train de vous engager dans un combat terrible et vous ne mesurez pas les conséquences. Vous ne mesurez peut-être pas l’enjeu et la portée de ce combat. Le démon va lutter pour avoir votre âme.

Et parfois, pour avoir votre âme, il va lutter pour avoir votre corps. Jusqu’à présent, le démon vous regarde, il vous suit. Mais, lorsque l’eau va couler sur votre front, le démon mettra dix milles petits démons derrière chacun de vous, pour vous faire tomber.

Vous avez pris la route du ciel, là où Jésus est entré, soyez vigilants. Aimez la prière ! La Vierge Marie sera votre secours de tous les jours à condition que vous restiez à ses côtés », a-t-il insisté dans son homélie.

Ce fut un ouf de soulagement pour ces nouveaux baptisés de voir leurs efforts récompensés. Ils n’ont d’ailleurs pas caché leur joie, celle de faire désormais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Yara Yannick Michel est un de ceux-là. Nouveau baptisé, il a fait la promesse de s’engager auprès de l’Eglise pour manifester sa joie et sa reconnaissance.

« Je ressens une immense joie d’avoir eu le privilège d’entrer dans cette grande famille de Dieu. J’y aspirais depuis longtemps et l’accomplissement me procure une absolue allégresse. Durant trois ans de formation, j’ai appris à aimer Dieu, à appendre les dix commandements et les lois de l’Eglise, et surtout à demander pardon lorsque je tombe dans le péché. Je prends l’engagement de servir mon Eglise tant dans la chorale que dans la liturgie », a-t-il extériorisé joyeusement.

Au cours de la célébration de ce jeudi 26 mai 2022, ces nouveaux baptisés recevront le sacrement de la Confirmation, ainsi que certains de leurs camarades qui ont suivi 3 ans de catéchèse. Ce sacrement leur permettra de recevoir le don de l’Esprit Saint en plénitude.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

