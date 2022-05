0 Partages Partager Twitter

A l’occasion du troisième anniversaire de l’assassinat de ses responsables du Yagha, l’Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso (ODJ), en collaboration avec le Mouvement Burkinabè des droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP) et le Collectif contre l’Impunité et la Stigmatisation des Communautés (CISC), a tenu un point de presse ce mardi 31 mai 2022 à Ouagadougou.

31 mai 2019 – 31 mai 2022. Cela fait exactement trois ans que deux membres de l’Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso (ODJ) ont été « assassinés » à l’entrée de Sebba dans la province du Yagha. Il s’agit de Fahadou Cissé et de Hama Balima.

Pour commémorer ce triste anniversaire, l’Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso (ODJ), en collaboration avec le Mouvement Burkinabè des droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP) et le Collectif contre l’Impunité et la Stigmatisation des Communautés (CISC) a tenu un point de presse.

Le président de l’ODJ, Gabin Korbéogo, a souligné que depuis trois ans le dossier judiciaire et l’autopsie n’ont pas connu d’évolution.

« Cette commémoration se tient dans un contexte d’aggravation de la crise multidimensionnelle qui ébranle le Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Ainsi, la situation sécuritaire se détériore de jour en jour sans que le pouvoir déchu du MPP et le nouveau régime du MPSR ne puissent y apporter des réponses appropriées.

Pis, la crise sécuritaire s’est considérablement dégradée ces derniers mois. La sécurisation des populations et du territoire a pourtant été la raison principale du coup d’Etat perpétré le 24 janvier 2022 par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba », a-t-il relaté.

…le pouvoir du MPSR semble plus préoccupé par la nomination de ses cadres à la tête des grandes sociétés d’Etat…

A écouter le premier responsable de l’ODJ, la sécurisation des populations et du territoire semble ne pas être la mission principale du MPSR.

« Face à ce tableau sombre de la situation socioéconomique nationale, aux exigences liées à la guerre contre le terrorisme et aux appels officiels incessants au sacrifice collectif, le pouvoir du MPSR semble plus préoccupé par la nomination de ses cadres à la tête des grandes sociétés d’Etat, la garantie de l’impunité aux dignitaires des régimes successifs qui ont géré notre pays, et l’augmentation substantielle des salaires de ses dignitaires comme le président et les ministres pour, disent-ils, faire face au renchérissement du coût de la vie. Comme le dit l’adage populaire : « c’est l’hôpital qui se moque de la charité! », a affirmé Gabin Korbéogo.

Il a interpellé les nouvelles autorités à œuvrer pour l’effectivité de l’autopsie des corps Fahadou Cissé et Hama Balima.

Jules César KABORE

Burkina 24

