Du 31 mai au 02 juin se tiendront des ateliers du programme « Entreprendre ». La cérémonie de lancement de ce programme a eu lieu ce mardi 31 mai 2022, à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à Ouagadougou.

« Le projet Entreprendre vise d’abord et avant tout à promouvoir l’employabilité des jeunes et particulièrement de ces jeunes étudiants futurs diplômés. C’est un enjeu crucial dans les pays où nous sommes et particulièrement au Burkina Faso », a relaté Ouidad Tebbaa, Directrice régionale Afrique de l’Ouest, AUF Dakar.

Le Burkina Faso, est aujourd’hui, l’un des pays à bénéficier de ce programme. Des dires de Ouidad Tebbaa, le choix porté sur le pays des Hommes intègres, est dû à la qualité de sa formation. « Le Burkina Faso, parce que ce pays le mérite. Parce que la qualité de la formation au Burkina Faso est excellente », affirme-t-elle.

Outre l’offre de formation, Ouidad Tebbaa pense qu’il est nécessaire de travailler sur les autres volets fondamentaux pour les jeunes qui sont leurs avenirs, leurs carrières, leurs parcours professionnels, donc il faut les (ndlr étudiants) former dans leur cursus, pendant qu’ils se forment à l’université.

Ainsi, du 31 mai au 2 juin, deux principaux volets seront disséqués, selon la directrice régionale. « Le premier, c’est le cadre règlementaire. Le texte de loi, on a besoin des autorités ministérielles pour travailler avec nous sur la manière dont ils souhaitent organiser les choses sur le plan normatif…

Deuxièmement, un pôle de pré incubation au sein de l’université Joseph Ki Zerbo, qui va permettre de former, d’accompagner les jeunes toujours conformément à ce texte, ce statut de l’étudiant entrepreneur, qui va le former pour ces compétences que nous souhaitons donc qu’il acquiert », a-t-elle précisé.

Frédéric Ouattara est le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Présent à cette cérémonie de lancement, il a salué de vive voix ce projet, qui viendra résoudre au mieux la question de l’employabilité au Burkina Faso. De ce fait, il a affirmé son entière disponibilité à les accompagner.

« Vous savez que nos universités au Burkina Faso sont confrontées à un problème d’employabilité des étudiants ; et donc, l’AUF est devenu un partenaire incontournable pour nous qui va permettre d’outiller au mieux nos formateurs qui sont les enseignants, des administratifs afin que nous puissions mieux encadrer les étudiants, enfin qu’à leur sortie ils puissent avoir du travail et s’auto-employer », s’est-il exprimé.

