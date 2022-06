Prytanée Militaire de Kadiogo 2022 : Des membres du corps professoral et de l’encadrement militaire honorés

0 Partages Partager Twitter

Derrière la culture d’excellence qui fait la renommée du Prytanée Militaire de Kadiogo depuis plus de 70 ans, se cachent des hommes et femmes d’abnégation et de conscience.

C’est à ce titre qu’ont été récompensés certains de ceux à qui incombe la lourde tâche de former intellectuellement, moralement et physiquement les enfants de troupe.

Ces récompenses instaurées par le commandement de l’école, reconnaissent le mérite du corps professoral et de l’encadrement militaire.

Le prix du professeur de l’année est revenu à monsieur Sawadogo Vincent, professeur dévoué à la tâche et très volontaire. Il est membre des comités d’organisation des cérémonies du PMK depuis 2016. Travailleur sans relâche, il ne se donne de repos que lorsque ses élèves ont totalement assimilé dans sa matière.

Le prix du sous-officier de l’année est revenu au sergent Ouédraogo Haoua du groupement élèves. Cette militaire, cheffe de section de la classe 6ème, dévouée à la tâche et disciplinée s’est illustrée cette année par la persévérance et les initiatives adaptées à la bonne intégration des plus jeunes. Elle a intégré le groupement élèves en 2017 et elle a tenu les classes de 6ème de 5ème et de 4ème.

Le prix du militaire du rang de l’année a été décerné au soldat de première classe TIENDREBEOGO Kouliga de la compagnie de soutien. Ce soldat très discipliné, exemplaire et grand sportif, fait preuve d’une grande assiduité dans toutes les activités du corps. Il est surtout reconnu pour sa polyvalence dans les activités de soutien.

Source : PMK

