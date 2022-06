Des Burkinabè vivant à Washington offrent des matériels médico-techniques au CHU de Tengandogo

0 Partages Partager Twitter

L’Association des Burkinabè de la région de Washington à travers l’association Burkindi Global Impact ont fait un don de consommables médico-techniques pour renforcer le plateau de la chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo ce vendredi 03 juin 2022.

C’est un don d’une valeur de 235 millions de FCFA et composé de consommables médico-techniques que les Burkinabè vivant à Washington à travers leur association et en partenariat avec l’ONG américaine MAP International offrent au CHU de Tengandogo pour renforcer le département de la chirurgie cardio-vasculaire.

Ce n’est pas une première action de cette association, qui venait d’ailleurs de remettre des consommables médicaux et des médicaments au district sanitaire de Kaya d’une valeur de 356 millions de FCFA au mois de mai dernier.

Il est bon de noter que c’est à travers l’association Burkindi Global Impact que l’association des Burkinabè de la région de Washington met en œuvre ses projets au Burkina Faso. Moumouni Bonkoungou, président de Burkindi Global Impact, a expliqué que ce don des Burkinabè vivant à Washington a été initié afin de pallier aux difficultés que croisent les praticiens de la chirurgie cardio-vasculaire dans l’exercice de leur métier et la prise en charge des malades.

«Vous savez sans doute qu’en matière de chirurgie, ce n’est pas facile et n’en parlons pas de chirurgie cardiaque. Donc, il y a des consommables qui coûtent extrêmement chers pour les malades. Et quelques fois, on assiste à des décès et des décès qu’on pouvait éviter si toutefois, il y avait des matériels», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Moumouni Bonkoungou a confié que l’association des Burkinabè de la région de Washington a travaillé en tandem avec le CHU de Tengandogo afin de dégager les besoins auxquels le département de la cardio-vasculaire fait face.

L’Association des Burkinabè de la région de Washington, à en croire, Moumouni Bonkoungou, envisage d’autres collaborations avec les hôpitaux burkinabè dans les domaines de la nutrition, de la cancérologie et de l’ophtalmologie.

La secrétaire générale du ministère en charge de la santé, Dr Esthelle Dabiré Dembelé a salué et remercié l’association des Burkinabè de la région de Washington et ses partenaires pour ce geste ; elle a affirmé qu’il aidera les praticiens en cardio-vasculaire à bien mener leur activité au bonheur des populations burkinabè.

Du côté de la Société de cardiologie du Burkina, Pr Valentin Yaméogo, secrétaire général, n’a pas manqué d’apprécier ce geste des Burkinabè de Washington qu’il qualifie d’inestimable.

Un don qui, selon ce cardiologue, contribuera efficacement à prendre en charge les patients atteints des pathologies cardio-vasculaires.

Willy SAGBE

Burkina24

