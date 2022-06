Burkina : Le coût du Hadj 2022 est fixé à 3 047 000 francs CFA, sans certains frais

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre des Affaires religieuses et coutumières (MAREC) a l’honneur de porter à la connaissance de la population en général, et de la communauté islamique du Burkina Faso en particulier, qu’après concertation avec la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et les agences de voyages et de tourisme agréées, le coût du hadj2022 est fixé à trois millions quarante-sept mille (3 047 000) francs CFA. Ce coût n’inclut pas les éléments suivants : les frais de restauration à la Mecque et à Médine ; le prix du mouton.

Le Ministre saisit l’occasion pour exprimer sa gratitude aux autorités saoudiennes et féliciter l’ensemble des structures impliquées, pour la forte mobilisation qui a conduit à cette étape déterminante du processus.

Par ailleurs, il réitère l’engagement et la disponibilité du gouvernement à accompagner la communauté des musulmans pour une bonne organisation du hadj 2022.

NB: Au cas où les frais de restauration à la Mecque et à Médine seraient obligatoires et conditionneraient l’obtention du visa pour le pèlerin, une somme de deux cent cinquante-huit mille sept cent cinquante (258 750) francs CFA sera versée par chaque pèlerin à son agence de voyages et de tourisme.

