Burkina Faso # Cap-Vert : La confiance dans l’écurie, selon Dango Ouattara

Les Etalons du Burkina Faso affrontent ce vendredi 3 juin 2022 à 19 heures les Requins Bleus du Cap-Vert. Convoqué pour ce match, Dango Ouattara se dit concentré sur le match.

« C’est un match de football. On est confiant », lâche d’entrée Dango Ouattara, avant d’affronter le Cap-Vert lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le Cap-Vert n’est pas une équipe inconnue des Etalons.

Récemment, ils s’étaient inclinés (1-0) face aux Etalons à la CAN 2021 au Cameroun. Mais, les Etalons avaient souffert. Dango Ouattara ne l’a pas oublié : « On les a déjà joués à la CAN. Il ne faut pas oublier que c’est une grande équipe. On reste concentrés et jouer notre football. On est sereins mais il ne faut pas oublier qu’ils nous ont posé des problèmes à la CAN ».

« On a vu quelques matchs mais…»

Depuis lors, les choses ont changé. Dango Ouattara se méfie donc de l’adversaire pour ce match aller des éliminatoires prévu au Grand Stade de Marrakech. « Surement que l’équipe (ndlr. Cap-Vert) a été renouvelée comme nous aussi. On a vu quelques matchs, mais cela ne révèle pas le niveau réel de l’équipe », analyse Ouattara.

Pour bien entamer les éliminatoires de la CAN 2023, Dango et ses coéquipiers sont conscients qu’ils doivent entamer la compétition par un résultat avant de rejoindre l’Afrique du Sud pour affronter l’Eswatini lors de la deuxième journée.

