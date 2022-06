Étalons du Burkina : « Un rêve de gamin qui se réalise ! » (Abdoul Bandaogo)

0 Partages Partager Twitter

Abdoul Bandaogo a disputé son premier match international avec les Etalons contre le Cap-Vert le vendredi 3 juin 2022. Après le match, il a exprimé sa fierté de jouer avec l’équipe nationale du Burkina Faso.

« C’est un rêve d’un gamin qui se réalise : porter le maillot de mon pays. Je suis très content pour ces trois points », s’est exprimé Abdoul Bandaogo, 24 ans. La première est réussie avec les Etalons qui s’imposent (2-0) grâce à des buts de Hassane Bandé et Dango Ouattara.

Le sociétaire du Bétis Séville veut surtout impacter le collectif des Etalons « Je joue pour le collectif. Je me mets au service du collectif et après, on verra ».

Le milieu de terrain a remplacé Adama Guira, bloqué en Chine du fait du protocole sanitaire anti-covid. Abdoul Bandaogo pourrait être, à nouveau titulaire lors du prochain match face à l’Eswatini le 7 juin, aux côtés de Gustavo Sangaré et Blati Touré.

