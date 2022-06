Burkina Faso # Cap-Vert : « Ce match va nous mettre en confiance pour la suite » (Koffi)

0 Partages Partager Twitter

Bonne entame des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 pour les Etalons du Burkina Faso. Pour le gardien de but Hervé Koffi, la victoire (2-0) contre le Cap-Vert permet aux Etalons de bien entrer dans la compétition.

« Ça fait toujours plaisir de commencer les qualifications avec une victoire. Dieu merci, on a eu cette victoire à la première journée. Il reste pas mal de match pour pouvoir se qualifier. Ce match va nous mettre en confiance pour la suite des éliminatoires », a résumé le gardien de but Hervé Koffi à la fin du match.

Cette rencontre s’est jouée le vendredi 3 juin 2022 au Grand Stade de Marrakech, le Stade du 4 août de Ouagadougou étant suspendu.

Alors comment aborder le prochain match contre l’Eswatini ? L’ancien Swaziland a tenu le Togo en échec (2-2) sur ses propres installations.

« Avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité surtout, répond Hervé Koffi qui montre du respect pour l’adversaire, je dirais que c’est une équipe à ne pas négliger surtout qu’en Afrique, il n’y a plus de petites équipes. Donc, on va essayer de voyager tranquillement, se reposer au maximum et faire le reste du travail ».

Le match de la deuxième journée contre l’Eswatini est programmé le 7 juin prochain.

