Tchad : Le procès des leaders de Wakit Tama s’ouvre aujourd’hui à Moussoro

Tchad – Le procès des six leaders interpellés après la marche anti-française du 14 mai 2022 s’ouvre ce lundi 06 Juin à Moussoro à 300 km au nord de la capitale Ndjamena. L’audience a été délocalisée pour des raisons de sécurité. Les avocats des prévenus ont boycotté le jugement.

Le parquet du tribunal de première instance de Ndjamena a opté pour la délocalisation du procès des six militants à Moussoro à 300 km au nord de la capitale pour des raisons de sécurité et a procédé à l’installation de l’équipe en charge du procès ce dimanche 05 Juin dans l’après-midi.

Réagissant à la délocalisation de l’audience, le conseil tchadien de l’ordre des avocats dont deux membres font partie des prisonniers a dénoncé une procédure illégale et a prévenu du boycott du procès par les avocats.

Les six leaders d’opinion ont donc comparu devant les juges du tribunal de première instance de Ndjamena sans défense. Afin de délégitimer la procédure, les prévenus ont promis ne répondre à aucune question des juges. Pour sa part, l’Union des syndicats du Tchad et de nombreuses associations de la société civile font pression sur le gouvernement et exigent la relaxe pure et simple des militants entre les mains de la justice.

En fin de compte, au premier jour de ce procès, deux ans de prison ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts ont été requis par le parquet contre les six leaders de Wakit Tama arrêtés après les manifestations du 14 mai 2022 contre la politique française au Tchad. Le verdict est attendu dans les prochaines heures.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

