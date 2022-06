La Coalition Burkina-Russie officiellement représentée à Kaya

0 Partages Partager Twitter

A Kaya, dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord, une délégation de la Coalition Burkina-Russie a procédé, ce vendredi 10 juin 2022, à l’installation de son bureau régional. Occasion également pour la Coalition de présenter sa vision panafricaniste.

La suite après cette publicité

La Coalition Burkina-Russie est officiellement représentée à Kaya. Le bureau régional a été installé à l’occasion d’une rencontre qui a réuni femmes et hommes de la province du Sanmatenga.

Le porte-parole de la coalition, Barthélémy Zaongo, voit en Kaya une ville de résistance. « Kaya est une ville qui a marqué le monde panafricaniste, suite aux événements du convoi de l’armée française », a-t-il déclaré.

Aussi a-t-il laissé entendre que cette rencontre, « a été l’occasion d’insister sur la nécessité pour les Burkinabè de se donner la main pour lutter contre le mal commun (ndlr, le terrorisme) ». Selon lui, il y a nécessité d’apprendre à se parler et à se pardonner. « Nous devons apprendre à nous parler, à nous pardonner et à grandir », a-t-il indiqué.

En plus de faire savoir cette nécessité de cultiver les vertus du pardon, de la communication et de cohésion sociale, il a soutenu que la collaboration avec la Russie « pourrait être une des alternatives » à la situation sécuritaire actuelle. Et de prendre en exemple le peuple malien.

A en croire le propos de Barthélémy Zaongo, il a été prévu, au profit des leaders et sympathisants de la coalition des différentes localités du Burkina, une formation en leadership ; et une autre rencontre à Bobo-Dioulasso cette semaine.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite