Marthe Koala : Objectif, championnat du monde !

Marthe Koala est une nouvelle fois championne d’Afrique. Cette fois, c’est au saut en longueur. Après avoir remporté la médaille d’or aux championnats d’Afrique d’athlétisme en Iles Maurice avec une performance de 6m42. Désormais, l’athlète burkinabè pense aux championnats du monde.

Le jeudi 9 juin, Marthe Koala a terminé la journée déçue après avoir raté une médaille à la course du 100m haies. Mais, elle s’est vite reprise lors du saut en longueur en obtenant la meilleure des médailles. L’or !

« J’avais la troisième meilleure performance sur la liste des engagées. Je pensais que je pouvais avoir la médaille d’or ce soir (ndlr. Vendredi 10 juin 2022). Je suis satisfaite, affirme Marthe Koala dans une interview accordée à la télévision nationale du Burkina et poursuit, J’étais déçue au 100 mètres haies d’hier ».

Fini l’heptathlon

Ceci est désormais une étape dans la carrière de Marthe Koala. L’objectif de l’athlète burkinabè ce sont les championnats d’Afrique où elle souhaite aller chercher une médaille. « Je vais encore travailler pour mieux préparer les championnats du monde qui sont prévus en juillet », espère Marthe Koala, toujours au micro de la télévision nationale du Burkina Faso.

Désormais, Marthe Koala s’est tourné vers le 100m haies et le saut en longueur. Elle abandonne ainsi l’heptathlon où elle a été championne d’Afrique et vice-championne. « Il y a plusieurs années, j’avais décidé de faire l’heptathlon et par la suite me spécialiser sur une ou deux épreuves.

Maintenant, avec la fédération, on a décidé de me spécialiser au 100m haies et au saut en longueur où j’ai beaucoup plus de chance de décrocher une médaille aux championnats du monde ».

La dernière compétition en heptathlon de Marthe Koala remonte aux Jeux olympiques de Pékin où elle a dû abandonner la compétition suite à une blessure. Les championnats du monde d’athlétisme sont prévus 15 au 24 juillet 2022 à Eugène dans l’Etat d’Oregon aux Etats-Unis.

