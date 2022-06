Idrissa Nassa offre un compte d’épargne Coris Bissongo avec un million de F CFA à cinq élèves spécifiques admis au BEPC

0 Partages Partager Twitter

Idrissa Nassa, entrepreneur et banquier burkinabè, a décidé de soutenir cinq jeunes élèves spécifiques admis au BEPC 2022.

Je rends un vibrant hommage à tous les élèves admis à l’examen du BEPC cette année. Particulièrement ceux qui l’ont été de façon exceptionnelle comme :

La suite après cette publicité

-Imelda Wendyam ILBOUDO la 1ère moyenne avec 19,04 que j’ai eu l’occasion de recevoir ce matin avec ses parents. Imelda aspire être architecte pour améliorer la qualité des bâtiments.

Il y a également :

– Bibata TALL qui est une déplacée interne de Ouahigouya admise avec une moyenne de 16,28 malgré des conditions précaires ;

-Jonas KONE qui est malvoyant à Nouna et qui a malgré tout obtenu la meilleure moyenne de sa circonscription et Poko Emilienne KABORE qui n’a pas de mains et écrit avec ses orteils.

A tous ces quatre cas spécifiques, j’offre à chacun un compte d’épargne Coris Bissongo avec un million de Francs CFA.

Dans le contexte actuel, veillons à encourager et susciter l’excellence et rien d’autre.

Félicitations à tous pour ces belles performances et plein succès pour la suite !!!

J’encourage ceux qui n’ont pas réussi à leur examen cette année à persévérer car le succès est au bout de l’effort.

NB : Adama Lebzabre qui écrit avec la bouche a été ajouté à la liste qui porte à cinq le nombre de bénéficiaires.

Idrissa NASSA

Écouter l’article

publicite