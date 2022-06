Le village de Wahablé a son CSPS grâce au budget de l’Etat

Le Ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Seglaro Abel Somé et son collègue de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, ont procédé à l’inauguration d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) à Wahablé dans la Commune rurale de Oronkoua, province du Ioba, Wahablé-Ioba, ce samedi 11 juin 2022.

Construit en matériaux définitifs, par le PRISE, sur le modèle type du ministère de la santé et de l’hygiène publique, le CSPS est constitué d’une maternité ; d’un dispensaire ; d’un bloc de trois logements de fonction ; d’un service commun ; d’un abri couvert pour accompagnants ; d’une cuisine ; de deux blocs de latrines pour le CSPS ; d’un incinérateur.

L’ensemble des ouvrages (maternité, dispensaire, logements) est raccordé à un poste d’eau autonome. Afin de lui permettre d’être en parfaite adéquation avec l’exigence d’un service de qualité, le CSPS a été pourvu en matériel médico-technique et équipé d’un réseau solaire photovoltaïque constitué de 30 panneaux solaires de 260Watts et de 16 batteries de 200AH.

Le coût des travaux de construction et d’équipement de ce CSPS se chiffre à 223 millions F CFA, entièrement financés par le budget de l’Etat à travers le PRISE (ndlr, Programme de réalisation des infrastructures socio-économiques). Sur la période 2020-2021, dans la région du Sud-ouest, 13 complexes scolaires, 4 CSPS, 23 forages et un commissariat de Police ont été réalisés par le PRISE pour un coût de plus de 2 milliards F CFA.

Les interventions du PRISE couvrent les domaines de la construction des infrastructures éducatives et sanitaires, la réalisation des ouvrages de franchissement, des forages et la construction des infrastructures administratives.

Entre 2020 et 2021 sur toute l’étendue du pays, le PRISE a réalisé 74 complexes scolaires, 43 CSPS, 227 forages, 01 retenue d’eau, 27 ouvrages de franchissement, 02 commissariats de police et 01 gendarmerie.

A l’issue de l’inauguration du CSPS de Wahablé, le ministre Seglaro Abel Somé a pris part aux côtés de son collègue de la santé, à Oronkua, au lancement de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier.

Source : DCRP/MEFP