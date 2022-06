Le rôle des femmes et des jeunes dans la lutte contre le terrorisme au centre d’un panel

0 Partages Partager Twitter

Africa PeaceMaking System, de commun accord avec l’association Femmes en marche, a organisé ce samedi 11 juin 2022 à Ouagadougou, un panel sur le « rôle de la femme et de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes ».

La suite après cette publicité

Depuis plus de six maintenant, le Burkina Faso autrefois, havre de paix, fait face à une insécurité grandissante due au terrorisme et à l’extrémisme violent. Conscientes du rôle de la femme et de la jeunesse, l’association Femmes en marche et Africa PeaceMaking system ont tablé ce samedi 11 juin 2022 sur que ce peut être la contribution des femmes et des jeunes dans la lutte contre le terrorisme.

Pour Mahamadou Savadogo, expert en sécurité, premier intervenant et dont la communication portait sur le contexte sécuritaire du Burkina en lien avec le rôle des femmes et de la jeunesse, a laissé entendre qu’aujourd’hui, les femmes et les jeunes doivent s’engager et faire barrière aux discours radicaux propagés par les groupes armés terroristes.

Selon lui, les jeunes sont appelés à s’organiser pour que les discours tenus par les hommes armés ne prospèrent et surtout ne gagnent pas les enfants et les femmes.

« Et les femmes doivent soutenir les jeunes à travers une éducation perpétuelle et continue. Et aussi à travers ce qu’elles savent le mieux faire, c’est-à-dire faire propager un discours de paix, d’amour et de cohésion. Et c’est ça qui va permettre effectivement à chacun des acteurs de s’engager dans la lutte », a-t-il dit.

Également, Mahamadou Savadogo a noté que dans cette lutte, les jeunes peuvent apporter leur soutien de façon physique, car a-t-il justifié, aujourd’hui le pays a besoin de tous ces bras valides dans cette guerre. Et par ailleurs, il a invité les jeunes à s’abstenir de tout comportement qui compromet le vivre-ensemble.

Le deuxième paneliste, Hamidou Ilboudo, directeur de la prévention à l’extrémisme violent à la direction générale de la cohésion sociale au ministère en charge de l’administration territoriale dont la communication s’axait sur les causes et l’impact du terrorisme et les idéologies extrémistes sur le développement intégral des femmes et des jeunes, a souligné que les femmes et les jeunes sont des maillons essentiels et des vecteurs de cohésion sociale.

« Nous voulons que des jeunes puissent s’engager et contribuer de manière active à la sensibilisation afin que les autres jeunes qui n’ont pas encore basculé du côté des groupes armés ne puissent s’y engager et ceux qui y sont puissent revenir », a-t-il appelé.

Quant à la dernière intervenante, Apsa Diallo, présidente de l’association Femmes en marche a parlé de la contribution des femmes et du rôle qu’elles doivent jouer aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Ainsi, elle a appelé les femmes à se lever. Selon elle, les femmes doivent devenir actrices et non spectatrices de tout ce qui se passe au niveau sécuritaire aujourd’hui au Burkina Faso.

« Et elles doivent s’organiser quelle que soit en communauté, en association ou de façon individuelle, il faut que les femmes prennent conscience qu’elles ont un rôle à jouer. Tant cette prise de conscience se fera pas, il n’est pas évident aujourd’hui qu’on arrive à trouver des solutions.

Une fois que les femmes seront organisées en cellules et en organisations, elles vont mettre les stratégies en place qui amèneront à contribuer au changement », a-t-elle bouclé.

Écouter l’article

publicite